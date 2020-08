Nuovo allenatore per il Team Liquid: E' una figura che tutti conosciamo

Nicholas "nitr0" Cannella soltanto una settimana fa, è stato sostituito dalla giovane leva Michael "?Grim?" Wince all'interno di uno dei team più forti del mondo.

Dopo più di cinque anni di successi, se ne va una stella del Team Liquid, lasciando la propria squadra senza un punto di riferimento vero e prorpio.

Assieme hanno conquistato le vette più ambite di tutta la scena di Counter Strike: Global Offensive, vincendo qualsiasi trofeo su cui riuscissero a mettere le mani.

Nitr0 se ne va però con un unico rimpianto.

Non è riuscito a conquistare il tanto ambito trofeo Major, che tutt'ora manca all'interno del suo curriculum.

Questo è soltanto uno dei drastici cambiamenti a cui la nota squadra Nord Americana deve far fronte in questo periodo.

Infatti anche Eric "?adreN?" Hoag, l'allenatore della squadra di Counter Strike del Team Liquid, ha deciso di abbandonare il progetto, facente parte ad esso fin dal 2018.

Secondo moltissimi fan e giocatori della comunità, adreN aveva forse un comportamento poco professionale, ma ciò non toglie che i loro compagni di squadra lo abbiano etichettato come "l'Artefice di tutti i loro successi", avvenuti dal 2018 fino ad oggi.

Chi prenderà il posto di adreN?

Ovviamente la squadra non può rimanere senza un mentore, specialmente in vista dei prossimi tornei stagionali.

Jason “?moses?” O'Toole è infatti la sorpresa che nessuno si stava aspettando.

L'ex Commentatore Professionista di Counter Strike, ha di fatto firmato, un contratto come Capo Allenatore per il Team Liquid nei giorni scorsi.

Jason è riuscito a farsi strada nel corso degli anni come Analista e Commentatore di molteplici Tornei internazionali, a partire da Counter Strike 1.6, fino ad oggi.

E' sicuramente una delle personalità più note in questo mondo, in quanto abbia commentato tutti i più importanti tornei di Global Offensive.

L'associazione Nord Americana cercava qualcuno da inserire al posto di adreN che conoscesse quasi alla perfezione il loro modo di giocare e forse, Jason “?moses?” O'Toole è davvero la persona giusta per questo tipo di lavoro.

Considerato dai fan della comunità una delle migliori figure che rappresentano CS: GO, Jason si è espresso in una sola maniera durante un'intervista, affermando quanto fosse felice di ricoprire un ruolo di così grande importanza.

Ha vissuto la scena competitiva di Counter Strike per moltissimi anni, e come ogni allenatore, desidera soltanto una cosa: Alzare un Trofeo Major.

Come Jason, anche l'organizzazione statunitense è fiduciosa di poter puntare ancora una volta, ad ambire ai vertici dell'olimpo del gioco targato VALVE, quando ovviamente i tornei dal vivo riprenderanno piede.

Entrambi affermano però, quasi disgustati quanto sia incerta questa situazione surreale che stiamo tutti vivendo.

Giocando soltanto Online secondo loro, è impossibile donare una vera identità ai giocatori, e per il Capo Allenatore tutto ciò non è altro che un semplice riscaldamento per i Tornei futuri che si disputeranno ancora una volta, nelle principali arene mondiali.