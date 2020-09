Al via le danze per la Stagione 12 della ESL PRO LEAGUE di CS: GO

Neanche un secondo di respiro per i numerosi Team internazionali che da pochissime ore hanno concluso il tanto atteso ESL ONE di Colonia 2020.

Il torneo di punta di Counter Strike: Global Offensive ha infatti fatto strada alla nuova stagione della ESL PRO LEAGUE che si giocherà durante le prossime settimane.

A causa della pandemia in corso purtroppo, il torneo che vale punti preziosi per le qualificazioni alle future competizioni, si svolgerà interamente Online, e sarà nuovamente diviso per regioni (gruppi).

36 Team si sfideranno uno per uno, provenienti da ogni parte del mondo, contendendosi un montepremi di ben 750.000 dollari.

ESL PRO LEAGUE SEASON 12 apre ufficialmente le danze

I gruppi saranno ovviamente divisi per regione (A causa del fuso orario a cui tutti i continenti sono sottoposti) e saranno ben sei (Il gruppo Europeo sarà diviso in due, essendo la regione con più organizzazioni sportive, ben 16).

I gruppi prestabiliti dall'organizzazione saranno:

Europa, Nord America, Sud America, Asia e Oceania

La struttura dei gironi è relativamente semplice. I Team Europei e Nord Americani si daranno battaglia con partite alla meglio di tre mappe, per potersi contendere l'accesso ai Play Off, i quali avranno un sistema a doppia eliminazione diretta.

Il Sud America invece, assieme a l'Asia e l'Oceania, essendo gruppi composti da solo quattro squadre cada uno, non avranno purtroppo il "privilegio" dei gironi.

Passeranno immediatamente alla doppia eliminazione, iniziando dunque l'ESL PRO LEAGUE Stagione 12 più tardi rispetto ai colleghi.

Le partite di questi tre piccoli gruppi inizieranno il 21 Settembre 2020.

Ecco la lista ufficiale delle squadre che prenderà parte al torneo:

Gruppo Uno (Europa)

AGO

BIG

ENCE

GODSENT

Heroic

Natus Vincere

OG

Gruppo Due (Europa)

Astralis

Complexity Gaming

FaZe Clan

Fnatic

mousesports

Ninjas in Pyjamas

Team Spirit

Team Vitality

America Settentrionale

Evil Geniuses

Team Liquid

100 Thieves

Triumph

FURIA Esports

Gen.G Esports

Cloud9

Chaos Esports Club

America Latina

BOOM Esports

Havan Liberty

Sharks Esports

Isurus

Asia

TYLOO

Beyond Esports

ViCi Gaming

Invictus Gaming

Oceania