NiKo fuori dai FaZe. Arriva la firma per i G2 Esport

Dopo un mese intenso di trattative, Nikola "NiKo" Kovac è ufficialmente un membro dei G2 Esport. “Uno dei più grandi acquisti nella storia di Counter Strike: Global Offensive! Oggi siamo entusiasti di dare il benvenuto a Nikola 'NiKo' Kova? all'interno della nostra squadra" - Afferma su Twitter l'Organizzazione Europea. Un nuovo inizio quello di NiKo, che dopo le imprese ottenute nel FaZe Clan, proverà a replicare i tre anni da super star, portando i G2 Esport ancora più in alto di quanto possano già essere.

NiKo non è la soluzione dei problemi dei G2

Secondo Richard Lewis, l'acquisto di Nikola "NiKo" Kovac non era esattamente la miglior soluzione ai problemi della squadra. Nonostante non si sia espresso in altro modo, queste sono le parole che hanno fatto un po' muovere le acque all'interno della community di gioco.

La direzione è però molto speranzosa, e credono fortemente che grazie all'implementazione di NiKo nella propria squadra di gioco, riuscirà a sollevare l'intera organizzazione dal momento buio che stanno vivemndo dopo i primi successi ottenuti fra Gennaio e Febbraio.

Un compito non indifferente quello assegnato al giovane 23enne bosniaco, che dovrà ripetere le splendide azioni che hanno portato i FaZe sul tetto del mondo già moltissime volte negli ultimi tre anni.

Secondo moltissimi analisti, ancora non è certo chi sostituirà NiKo all'interno dela squadra, anche se un paio di nomi sono comunque saltati fuori. E' molto probabile però che debutti nella sua prima partita ufficiale Lunedì due Novembre contro i FURIA, alla BLAST Premier Fall 2020.