Dota 2, annunciato l'ESL One Thailandia

Continua l'investimento di ESL nella Sud-Est asiatico per quanto riguarda la scena esportiva di Dota 2: l'azienda organizzatrice di competizioni con sede a Colonia ha infatti annunciato l'ESL One Thailand, che si svolgerà dall'8 Agosto al 6 Settembre e sarà organizzato in due divisioni, Asia e America.

L'evento, che vedrà i team affrontarsi online per un montepremi totale di 200.000 dollari, è stato organizzato in collaborazione con il Ministero del Turismo e dello Sport Thailandese e con l'Autorità Sportiva Thailandese.

Proprio Phiphat Ratchakitprakarn, Ministro del Turismo e dello Sport del governo Thailandese, ha dichiarato che "portare gli Esports in Thailandia non solo aiuta a sviluppare ed accrescere la scena esportiva locale, ma invoglierà sempre più e più persone a cimentarsi nelle attività sportive che questa nazione offre ai turisti".

Ulrich Schulze, Vicepresidente anziano di produzione in ESL, ha commentato che "Siamo [Noi di ESL] davvero entusiasti di riunire alcuni dei migliori giocatori di Dota 2 del mondo in questo torneo online, che traccerà il solco per eventi e competizioni dal vivo nel futuro della scena Thailandese. Tramite l'organizzazione di questo evento saremo in grado di superare ogni confine finisco e riunire giocatori e appassionati in questi tempi difficili, perciò siamo fieri di aver collaborato con il Ministero del Turismo e dello Sport Thailandese e con l'Autorità Sportiva Thailandese al fine di dare ai videogiocatori Thailandesi l'occasione di competere contro alcuni dei team professionisti più forti della scena asiatica".