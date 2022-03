La nuova partnership tra Reply Totem e POCO

Reply Totem e POCO annunciano una collaborazione che prenderà vita con alcuni contenuti di promozione per il lancio dei nuovi smartphone POCO X4 Pro 5G e POCO M4 Pro. L’obiettivo è quello di unire entrambe le community : quella del tech e quella degli esports, in un unico connubio.

Totem e POCO, i creator al centro della scena

A Reply Totem, dunque, il compito di raccontare questo nuovo prodotto attraverso una serie di activation in collaborazione con POCO. I quattro assi di Totem: Ferre, Zara, Gladiator e CoachMyke saranno i protagonisti di questa partnership con una serie di attività su Clash Royale. L’iniziativa rappresenta la prima collaborazione tra questi due brand emergenti del mondo tech che nel prossimo futuro regalerà diverse novità agli amanti del mobile gaming.

Reply Totem una realtà sempre più in ascesa

Un ulteriore passo in avanti per Reply Totem che dal 2019 ha incentrato il proprio lavoro sulla crescita di player, influencer e content creator del mondo gaming. Da Novembre 2020, inoltre, fa parte del network di Reply e ad oggi è presente su sette giochi diversi, posizionandosi tra le organizzazioni con il più ampio numero di titoli sul panorama italiano. L'organizzazione vanta un parterre di circa 30 elementi dal respiro internazionale tra pro team e content creator. Lo sviluppo del talento e della competitività nel rispetto dei valori umani anima il gruppo di lavoro di Reply Totem in un'ottica di continua crescita e rinnovamento del settore.