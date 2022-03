God of War: serie tv in lavorazione agli Amazon Studios

Secondo la rivista Deadline, Prime Video è attualmente in trattative per portare la serie action-adventure sul piccolo schermo in collaborazione con i creatori di " The Expanse ", i produttori esecutivi Mark Fergus e Hawk Ostby , nonché il produttore Rafe Judkins della serie "The Wheel of Time". Anche gli Amazon Studios potrebbero dare una mano al progetto, ma devono ancora commentare pubblicamente la questione.

Questa non sarebbe la prima volta in cui Amazon adatta per la televisione la storia di un popolare videogioco. Prime Video sta attualmente sviluppando una serie televisiva sull'universo di Mass Effect e una su quello di Fallout.

La saga di God of War è un titolo di punta della piattaforma PlayStation iniziato nel lontano 2005 su PlayStation 2. Da allora sono stati realizzati altri sei giochi su quattro diverse console, l'ultima nel 2018. Un ottavo episodio, molto atteso, God of War Ragnarok, è in arrivo nel 2022. Ciò significa che ci saranno molte trame tra cui scegliere per la serie Amazon in lavorazione.

Inizialmente incentrati sulla mitologia greca, i giochi presentano un personaggio principale di nome Kratos che intraprende un viaggio per uccidere Ares, il dio della guerra, e vendicarsi. Ci sono molti colpi di scena all'interno della saga che catturano l'attenzione tanto quanto l'amato gameplay. Anche se i dettagli dell'adattamento televisivo non sono ancora stati rivelati, i fan si aspetteranno di vedere le loro trame preferite dal titolo del 2018 dei Santa Monica Studios incluse nella serie.

Sempre più videogiochi stanno venendo trasformati in programmi televisivi e, se God of War non fa per te, sono in arrivo anche "The Last of Us" di HBO e "Twisted Metal" di Peacock.