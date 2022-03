Savorani: “Gli esports sono la grande novità di questo Be Comics!”

Dopo tre anni di stop torna dal vivo, a Padova, “Be Comics!” , la fiera dedicata a fumetti, videogiochi e cultura pop più importante di tutto il Veneto. A presentare la kermesse è Fabrizio Savorani , un’esperienza ventennale come direttore marketing e comunicazione e publisher, da diversi anni Head Of Content delle principali iniziative targate Fandango, come “Milan Games Week & Cartoomics”, “Joy Rimini” e, appunto, “BeComics!”, del quale presentiamo uno stralcio dell’intervista rilasciata in occasione dell’evento. L’intervista completa si può leggere online, sul sito di Tuttosport, sezione “Esports”.

Fabrizio, cosa ci aspetta quest’anno al “Be Comics!”?

"Ci aspetta un festival denso di appuntamenti dedicati a tutti i mondi della pop-culture, principalmente al fumetto, ma con una ricca dose di gaming e esports. Il pubblico ha dimostrato tanta passione per Be Comics!, che mancava da tre anni nel calendario degli eventi della città. Ci siamo impegnati al massimo per ripagarli con tante occasioni di incontri, attività e spettacolo. E con un'area commerciale davvero immensa ed inedita.Tante sono le novità rispetto alle prime tre edizioni del festival. Non vediamo l'ora di aprire le porte al nostro pubblico".

La prima volta di Fandango

Questo è il primo anno per Fandango Club Creators nell'organizzazione di questa manifestazione. Quali novità porterà il vostro coinvolgimento?

"Abbiamo raccolto con estrema cura l'eredità di chi ci ha preceduto e abbiamo cercato di rappresentare il mondo del fumetto al suo meglio, costruendo un festival che sia al contempo davvero internazionale, fresco, innovativo e non banale. Abbiamo lavorato per dare maggior spazio ai videogames, alle novità e ai titoli in lancio, giocabili su tantissime console di ultima generazione in uno spazio all'altezza dei principali festival internazionali. Abbiamo introdotto per la prima volta contenuti dedicati all'esport. Diamo risalto e valore alle storie più che ai contenitori in cui vengono narrate. Oggi, i ragazzi si appassionano alle storie di Geralt di Rivia non tanto alla serie su Netflix o ai romanzi di the Witcher o ai suoi videogame; lo stesso accade con Spider-Man, un eroe amato da molte generazioni, una saga cinematografica di straordinario successo, ma anche e soprattutto un fumetto con 80 anni di storia alle spalle; o ancora Pokémon un gioco di carte collezionabili, un videogame, e milioni di prodotti di merchandising. La passione per una storia o i suoi eroi spinge il pubblico a seguirli in ogni modo, attraverso qualunque prodotto. Noi produciamo festival che mettono al centro le storie. Crediamo che queste siano le cose che sappiamo fare meglio e che desideriamo replicare in tutti gli eventi del nostro network di eventi dedicati ai fandom".

Autori, artisti, fumetti e videogame

Il programma di Be Comics! di quest'anno si preannuncia davvero ricco di panel e appuntamenti, con tanti ospiti provenienti da tutto l'universo geek e nerd. Un assaggio delle guest star che il pubblico potrà incontrare durante la fiera?

"Fiera di Padova si riempirà di ospiti provenienti da tutti gli ambiti della pop-culture: accanto al già annunciato Mario Alberti, autore del manifesto ufficiale del festival, ci sarà il celebre fumettista e youtuber SIO e non mancheranno ospiti di caratura internazionale come Giuseppe "Cammo" Camuncoli, disegnatore di Spider-Man, Star Wars e "Undiscovered Country" e il veneto Marco Checchetto, disegnatore di Daredevil, Punisher e artista di primissimo piano per Marvel Comics. E ancora i fan potranno incontrare Dado, Laputyn, Luca Claretti (Summoner's War Legacy), I Paguri (Emiliano Pagani e Daniele Caluri), Don Alemanno e molti altri artisti. Per gli appassionati di gaming, i content creator Froz3n, Pokétonx e Lightning 95 Channel, sono già pronti a coinvolgere il pubblico sugli ultimi titoli Nintendo come Leggende Pokémon: Arceus e Triangle Strategy. La kermesse ospiterà anche i festeggiamenti dedicati al secondo videogioco più venduto di sempre sulla famiglia di console Nintendo Switch, con oltre 37 milioni di copie in tutto il mondo: Animal Crossing: New Horizons. Proprio domenica 20 marzo, infatti, cade il secondo compleanno del vivace universo digitale che ha conquistato i cuori dei videogiocatori nel 2020 e Lightning 95 Channel salirà sul palco per celebrare, insieme alle community italiane, questo speciale anniversario".

Tutti gli esports del Be Comics!

Anche il settore degli esports sarà pienamente coinvolto nella kermesse grazie a PG Esports, corretto? Cosa offrirà Be Comics! agli appassionati del gaming competitivo?

"A Be Comics! non poteva certo mancare l'esport: gli appassionati dovranno affrettarsi ad affollare le prime file dell'area dedicata, l'Esportshow, per la spettacolare sfida a League of Legends, preludio alle finali dei PG Nationals del 20 marzo– il più importante torneo italiano dedicato al MOBA di casa Riot Games. Il match sarà commentato dai caster di PG Esports KenRhen e Moonboy, mentre l'intrattenimento sarà affidato a Paolo "Paolocannone" Marcucci del team Qlash che animeranno anche un'area della manifestazione. Per chi non volesse perdere neanche un minuto degli appuntamenti dedicati al mondo del gaming, tutto l'universo dei videogiochi di Be Comics! sarà raccontato sul canale Twitch GameStop TV da Kobe, Kafkanya, Be Frankie e Jafarro con interviste ad ospiti d'eccezione, podcast e ovviamente tanti, tanti momenti di gameplay".

Viaggio ad Oriente

Be Comics! è anche "Viaggio a Oriente": quali sono gli elementi che ci porteranno direttamente in Giappone?

"In attesa di poter invitare - nei prossimi anni - artisti giapponesi o star coreane abbiamo pensato ad un programma culturale dedicato. Per tutto il weekend verrà dato ampio spazio ai temi della cultura pop asiatica attraverso i momenti sul palco a tema "Living in Japan": sabato, infatti, Antonio "Itomizer" Moro guiderà il pubblico tra i negozi di Akihabara, il celebre quartiere "nerd" di Tokyo insieme alla conduttrice Giorgia Vecchini, mentre domenica, saranno protagoniste di BeComics! la lingua dei manga e del Kpop. Il pubblico potrà conoscere il fascino del giapponese e del coreano con le dottoresse Yoshie Nishioka, docente di giapponese e JiYoung Ahn, docente di coreano. Sempre nella giornata di domenica, i fan potranno assistere a una performance di live painting con l'artista padovano Davide Zanella, grande appassionato di arte giapponese che da vent'anni si occupa di pittura e grafica su più piani. Non mancheranno poi tanti importanti editori come, tra gli altri, JPop e Star Comics, con i loro manga, protagonisti del mercato editoriale degli ultimi anni grazie a fenomeni di successo. Il pubblico potrà incontrare anche i responsabili editoriali per scoprire le novità in programma nei prossimi mesi".

Padova è una città universitaria, ma non mancano famiglie con bambini pronti a far visita alla fiera. Siete pronti ad accogliere visitatori di tutte le età?

"Ci saranno attività adatte a tutti? Certamente, BeComics! è una festa per tutte le generazioni. I coloratissimi e festosi cosplayer, i videogame di Nintendo, i tanti creator, le storie a fumetti, gli incontri con gli artisti, rappresentano tante occasioni per un divertimento anche formato famiglia. Una festa proprio per tutti bambini, ragazzi, genitori, adulti, single, coppie, nerd, collezionisti e gamer. Con ricadute positive per la città e il commercio del territorio!"