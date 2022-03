Be Comics! al via, attesa un'affluenza da record

Non solo fumetti, anche Manga e Graphic Novel animano l’evento con tanto di incontri con gli autori e firmacopie. Franco Pasqualetti Vicepresidente della camera di commercio di Padova ha inaugurato la manifestazione dal palco del main stage: “Dopo due anni in cui ci siamo dovuti fermare a causa del Covid è bello riaprire la fiera con una manifestazione dedicata al pubblico giovane, soprattutto universitario, vista la vocazione di Padova”.

Gli organizzatori, Fandango, hanno voluto intrecciare il mondo del fumetto con quello della cultura pop e dei videogiochi, e gli eSport non potevano mancare. “Questo è il nostro primo anno alla guida del Be Comics e in questa nostra prima edizione abbiamo voluto abbracciare tutti i mondi della cultura pop: dai comics al fumetto, dal manga ai videogiochi e alle serie tv, senza dimenticare gli eSport” ha detto Fabrizio Savorani, head of content di Fandango Club. “Tutti questi mondi sono interconnessi; sono macro-trend internazionali che stanno crescendo tantissimo. Lo spazio dedicato ai videogame, in particolare è importante per noi e gli eSport sono una delle nostre grandi passioni”.

Mario Alberti, artista e autore del manifesto della fiera, ha raccontato cosa lo ha ispirato per creare l’icona del Be Comics che ora tappezza le strade di Padova. “Il tema di questa fiera è il Viaggio a Oriente e io ho immaginato il poster ispirandomi al rapporto di Padova, e di tutto il veneto, con l’est e la via della seta. L’eroina veste il simbolo di Padova, ha un’armatura che ricorda il leone di Venezia ed è circondata da icone della cultura giapponese come le stelle dell’animazione di Miyazaki”.

Solo con le prevendite sono stati venduti tanti biglietti quanti quelli dell’intera edizione 2019 per un pubblico totale stimato in quasi il doppio di quello della scorsa edizione. Per sabato e domenica sono rimasti una manciata di biglietti e gli organizzatori prevedono già il tutto esaurito. In totale la fiera vedrà più di 15mila persone tra i suoi stand, uno dei numeri più alti nella storia della manifestazione.