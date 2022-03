Grande successo per Be Comics! Più di 18mila partecipanti

Be Comics! – la più importante celebrazione della cultura pop di tutto il Veneto, organizzata da Fandango Club Creators in partnership con Padova Hall, società che gestisce il marchio Fiera di Padova – è tornata in grande stile e, per tutto il weekend appena trascorso, ha riempito la città di appassionati di fumetti, manga, cosplayer, videogiochi ed eSport. Sono stati più di 18mila i partecipanti a Be Comics! 2022, che sfiora così un aumento del 72% delle presenze rispetto all’edizione 2019.

Avanti così

L’ottimo risultato registrato dalla manifestazione e il grande interesse risvegliato sul territorio hanno spinto l’organizzazione a fissare già l’appuntamento per il 2023: la prossima edizione si terrà dal 17 al 19 marzo nei padiglioni della Fiera di Padova. Il Festival Be Comics! 2022 ha accolto, nei tre giorni, più di 130 espositori tra le principali case editrici, comics store più amati e publisher di gioco da tavolo con le loro aree demo, oltre a tanti rivenditori di gadget e articoli da collezione. L’evento, che ha segnato il ritorno in presenza, si è tenuto nel Padiglione 7 e nella Galleria 78 della Fiera di Padova, animata dalla presenza di fan di tutte le generazioni pronti a condividere le proprie passioni.

Fumento, cosplay e esports

Be Comics! 2022, infatti, ha unito il mondo del fumetto, dei manga, dei cosplay, con quello dei videogiochi e dell’esport, abbracciando così tutti gli ambiti della cultura pop, per un’offerta davvero ricca e coinvolgente tra show e panel sul Main Stage condotti da Giorgia Vecchini, oltre agli incontri con artisti, autori, creator, pro-player e talent di caratura internazionale. Tra gli ospiti più apprezzati dal pubblico, impossibile non citare i Lacuna Coil con Cristina Scabbia, ma anche Giuseppe “Cammo” Camuncoli, disegnatore di Spider-Man, Star Wars e “Undiscovered Country”, il veneto Marco Checchetto, disegnatore di Daredevil e Punisher, e ancora il celebre fumettista e youtuber SIO, il premio oscar Sarah Arduini, gli scrittori Giovanni Masi e Mauro Uzzeo, il poliedrico Don Alemanno e tanti artisti tra cui Davide Gianfelice, Dado, Loputyn e molti altri.