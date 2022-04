Mix & Match: il formato di Fandango Creators torna su Twitch

Nuovo anno, nuova stagione: riecco Mix & Match, il format interattivo in diretta su Twitch che da aprile a novembre, nell’arco di due stagioni, intratterrà il pubblico appassionato di gaming e cultura pop con una serie di contenuti inediti e tante storia da raccontare . Si tratta della seconda edizione del programma che già nel 2021 ha registrato un grande successo, convincendo gli organizzatori a tornare anche in questo 2022.

Un nuovo conduttore

Ideato e realizzato da Fandango Club Creators con il supporto di Monster Energy, la seconda edizione torna in diretta su Twitch dal 6 aprile ogni mercoledì alle 18:15 sul canale Twitch Funiverse Official: gamer, star del web, cantanti, sportivi e artisti saranno tra i protagonisti delle varie puntate. A condurre lo show sarà Claudio Di Biagio, regista, sceneggiatore, speaker radiofonico e youtuber italiano, noto per la webserie Freaks! e per la regia di 4 Hotel con Bruno Barbieri. Partendo dall’universo gaming, che sarà il filo conduttore dello show, Di Biagio guiderà il pubblico a scoprire nuove nicchie dell’intrattenimento con due ospiti per ogni puntata.

Le collaborazioni

Il format vede la collaborazione di un team autoriale d’eccezione guidato da Ufficio Furore (Elena Viale, Tommaso Naccari e Federico Nejrotti) insieme a Giulia Trincardi, la cui esperienza editoriale ha già avuto modo di esprimersi in progetti di successo come Basement Cafè by Lavazza, Planit e VICE. Con il supporto del partner tecnico The Rocks, dei partner editoriali Corriere dello Sport – Stadio, Tuttosport, e del social media partner ScuolaZoo, la community di studenti più seguita d'Italia, con oltre 5 milioni di follower sulle principali piattaforme, Mix & Match si prepara a replicare l’atmosfera irriverente e sfacciata dello scorso anno, per uno show divertente e fuori dagli schemi.

La stessa lingua della Gen Z

“Sarà una stagione spettacolare”, ha affermato Domenico Romano, Chief Executive Officer di Fandango Club: “Nuovo conduttore, nuovi studi, nuovi temi e tantissimi ospiti, per offrire ogni settimana ai nostri follower spunti di intrattenimento, divertimento e riflessione e parlare la stessa lingua di Millennials e Gen Z.” L’appuntamento con la prima puntata di Mix & Match è il 6 aprile sul canale Twitch Funiverse Official, per proseguire poi ogni mercoledì dalle 18:15 alle 20:00 fino all’11 maggio e con una seconda scoppiettante stagione tra ottobre e novembre.