Open Fiber: il Comicon volerà a 10 gigabit

È stata una lunga attesa, causata da due anni di pandemia da Covid 19, ma finalmente la più importante rassegna dedicata al mondo della pop e della gaming culture d'Italia e in particolare del mezzogiorno torna con tantissimi eventi a Napoli: è il Comicon che dal 22 al 25 aprile delizierà appassionati e curiosi con un ricco programma di eventi e numerosi ospiti della scena italiana e non solo. In particolare per il panorama gaming e esports a permettere all’evento di svolgersi nel migliore dei modi ci sarà Open Fiber come connectivity partner dell’intera manifestazione: grazie alla rete in fibra ottica realizzata nel capoluogo partenopeo, infatti, i giocatori avranno la possibilità di viaggiare in rete alla velocità di 10 gigabit.

Dove trovare l'esports

In particolare il gaming competitivo sarà presente in due padiglioni, al 5 e al 6, degli spazi fieristici della Mostra d’Oltremare di Napoli. Open Fiber collaborerà con le varie realtà organizzative per le numerose attività in progamma, come sfidare i videogiocatori professionisti su Apex Legends, incontrare alcuni dei player più in voga del momento e assistere alle finali degli eventi competitivo di League of Legends e Valorant del Circuito Tormenta 2022.

Un'occasione speciale

Oltre l’esports, ci saranno attività anche legate al mondo del sociale, di cui Open Fiber è convinto promotore. La società, leader in Italia per la fibra ottica, vanta infatti una stretta collaborazione con l’Osservatorio Nazionale sul Bullismo e il Disagio Giovanile. Quale miglior posto del Napoli Comicon per affrontare un argomento così delicato rivolgendosi direttamente alle prime figure che subiscono tali comportamenti? Ci saranno diversi incontri che mireranno a sensibilizzare sull’argomento con ospiti di spicco che saranno presto rivelati.