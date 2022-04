Pg Esports porta il gaming (e non solo) al Comicon

Fumetti, serie TV, cinema ma anche e soprattutto gaming e esports: il Napoli Comicon ritorna per il 2022 con un’edizione ricchissima di contenuti e incontri, nonché competizioni. PG Esports, il principale tournament organizer italiano, sarà nel capoluogo campano per portare la propria idea di esports con un’area interamente dedicata dove sarà possibile seguire le fasi finali del Circuito Tormenta di League of Legends oltre a un panel dove si parlerà di diversità, inclusivity e videogiochi.

League of Legends con PG Esports

L’iconico videogioco moba League of Legends sarà presente con il primo evento Baron dal vivo del 2022. Affiancata da Riot Games, Red Bull e NicNac’s, questi ultimi entrambi main partner del circuito, PG Esports racconterà tramite le voci dei caster Andrea “Juannetti” Giovannetti e Lorenzo “AceRoxas” Di Berardino tutte le azioni dell’evento a partire da domenica 24 aprile con la fase eliminatoria, mentre le finali si disputeranno il 25 aprile a partire dalle 14:00. E per chi non sarà presente fisicamente potrà seguire tutte le partite sul canale Twitch PG_Esports_LoL in diretta.

Il panel di In My Shoes

PG Esports, ormai da diverso tempo solida realtà nel settore del gaming competitivo, punta ora a intraprendere un nuovo percorso per ampliare i propri orizzonti e entrare in contatto con il gaming a 360°. Rientra in quest’ottica l’interessante panel dal titolo “Comunicazione e intrattenimento 2.0: quando il social è per tutti”, che si inserirà, il 23 aprile dalle 15 alle 16, all’interno del format Twitch In My Shoes, che animerà il palco principale di Napoli Comicon. Come di consueto, nel corso dello show verranno sviscerate tematiche legate alla diversity in relazione al mondo dei videogiochi, argomento molto caro soprattutto alle generazioni più giovani. Special guest dell’appuntamento saranno Roberta Sorge, alias Ckibe, streamer e Twitch Ambassador, Nennella Esposito, nota Drag Queen e content creator e Josephine Signorelli, a.k.a. Fumettibrutti, fumettista e attivista nota per le sue opere che interpretano la disillusione della generazione a cui appartiene, nello scontro quotidiano con la realtà. Il panel sarà moderato da Emilio Cozzi, giornalista e autore, esperto di gaming e tecnologia.