Comicon: anche Red Bull presente

Il Red Bull Indie Forge

L’obiettivo della nuova edizione è offrire un supporto tangibile, tarato sulle reali necessità delle realtà che prenderanno parte all’iniziativa. Lo dimostra l’attività di comunicazione offerta ai vincitori da Red Bull, che comprenderà anche visibilità sui canali social della madrina del progetto, la player Red Bull Sara “Kurolily” Stefanizzi, e la presenza del partner BigRock, novità di questa edizione, che metterà invece a disposizione le competenze dei suoi migliori studenti nel campo della Computer Grafica. Kurolily sarà presente anche il 24 aprile alle 12:00 con un coinvolgente panel che vedrà la partecipazione anche di Giorgio Catania, Developer Relations Manager di IIDEA e della vincitrice della scorsa edizione Fortuna “Axel Fox” Imperatore, game designer e producer.

Come funziona la competizione

La giuria del Red Bull Indie Forge, realizzato in collaborazione con IIDEA, come di consueto, dopo una prima fase di scrematura selezionerà i 5 titoli maggiormente degni di nota, che otterranno una grande visibilità soprattutto nella seconda parte dell’anno, per arrivare infine a decretare non uno, ma due vincitori. Il primo sarà il risultato della scelta dell’eccellente giuria, mentre il secondo sarà il gioco preferito dal pubblico, eletto tramite un sondaggio tra la folta community. Red Bull “metterà le ali” al vincitore selezionato dai giudici, con un progetto di comunicazione e di supporto ad hoc a seconda delle caratteristiche del titolo, mentre il gioco scelto dal pubblico sarà protagonista di una serie di contenuti streaming con Sara “Kurolily” Stefanizzi, che mostrerà il gameplay sul suo canale coinvolgendo la sua affiatata community.

Il Red Bull Gaming Ground

Chi vincerà le batterie di qualifica si potrà spostare sulle emozionanti play seat, mentre il vincitore assoluto proverà l’esperienza unica di un vero simulatore di F1 sulla livrea di una monoposto Scuderia AlphaTauri. Ci sarà anche una monoposto Red Bull Racing (o almeno metà) a disposizione dei fan, con cui il pubblico potrà misurarsi in un gioco di velocità e lavoro di squadra, sperimentando una simulazione di pit-stop. Inoltre anche uno spazio del Red Bull Gaming Ground sarà dedicato al progetto Indie Forge, per permettere agli appassionati di provare il titolo vincitore del 2021, Freud’s Bones – The Game, e prepararsi alle nuove proposte del 2022.