Europei di Pokémon: come seguire la diretta in italiano

La stagione competitiva 2022 di Pokémon si apre ufficialmente oggi con i Campionati Internazionali Europei, prima importante tappa del percorso che culminerà ad agosto con gli attesissimi Campionati Mondiali 2022 di Londra. La competizione si giocherà sui videogiochi Pokémon Spada e Pokémon Scudo per Nintendo Switch e si svolgerà fino al 24 aprile a Francoforte, in Germania. Grazie al creator Cydonia, con il supporto di Nintendo, le tre giornate di gara saranno trasmesse interamente in live streaming in lingua italiana per tutti gli appassionati della penisola: i fan avranno dunque l’opportunità di seguire in diretta tutte le partite sul canale Twitch Cydonia_Chiara, con tanto di commento tecnico in tempo reale.

Verso Londra

Essendo caratterizzati dalla premiazione con un’elevata quantità di Championship Point, i punti necessari a qualificarsi ai Campionati Mondiali, i Campionati Internazionali sono gli appuntamenti più importanti di ogni stagione competitiva, quindi davvero imperdibili per tutti gli appassionati delle sfide Pokémon. Durante la competizione, a gareggiare ci saranno alcuni fra i migliori Allenatori Pokémon di tutto il mondo, tra cui anche molti italiani, che da sempre si distinguono per abilità e numero di qualificati. Per i giocatori tricolore, i Campionati Internazionali 2022 rappresentano una duplice difesa del titolo, dato che la scorsa edizione tenutasi a Berlino nel 2019 è stata conquistata dal nostrano Flavio Del Pidio, mentre nell'ultimo torneo internazionale del circuito Play! Pokémon, quello australiano di Melbourne, è stato Marco Silva a trionfare. Inoltre, attualmente l'Italia detiene il maggior numero di giocatori già qualificati al secondo giorno di Campionato Mondiale, l'invito più prestigioso che è possibile ottenere durante la stagione: gli italiani ammontano infatti a otto, contro i cinque spagnoli in seconda posizione. Un risultato che conferma gli ottimi piazzamenti ottenuti negli scorsi anni nelle competizioni a livello globale, come per esempio nell’ultimo Mondiale 2019, durante il quale i giocatori tricolore rappresentavano ben il 45% degli invitati europei.

La diretta in italiano

Lo streaming italiano dei Campionati Internazionali Europei è un’iniziativa pensata per rendere ancora più accessibili i maggiori eventi del mondo competitivo Pokémon, annullando le distanze e permettendo a tutti di fruire dei contenuti in lingua italiana. La prossima tappa della stagione 2022 si svolgerà in Nord America, nello specifico a Columbus, Ohio, dal 24 al 26 giugno. Sarà poi la volta della finale mondiale, che approda per la prima volta in assoluto in Europa e si terrà all’ExCeL di Londra dal 18 al 21 agosto. Gli appuntamenti in streaming con la competizione sono sul canale Twitch di Cydonia e Chiara venerdì 22 aprile dalle 08.30 alle 18:30, sabato 23 aprile dalle 08.30 alle 18:30 e domenica 24 aprile dalle 09:30, giornata di chiusura in cui si giocherà la finale che decreterà il vincitore.