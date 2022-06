Fortnite torna in LAN e dal vivo per la prima volta dal 2019

Epic Games ha appena annunciato che il torneo FNCS Invitational 2022 di Fortnite sarà il primo evento LAN del gioco dal 2019. Il torneo su invito per coppie di player (duos), che si svolgerà dal 12 al 13 novembre a Raleigh, negli Stati Uniti, avrà un montepremi da 1 milione di dollari . L'FNCS Invitational vedrà i migliori Duo di tutto il mondo competere in un'unica lobby e sarà il primo grande evento LAN di Fortnite dall'inizio della pandemia di COVID-19.

L'evento in presenza, il primo dopo la Coppa del Mondo di Fortnite del 2019, rientra nel marchio FNCS (Fortnite Championship Series), ma è separato dal circuito FNCS principale del titolo. The Invitational sarà prodotto da BLAST che, a febbraio, ha firmato un accordo con Fortnite per produrre l'intero circuito della FNCS per tutto il 2022.

In un post sui social media, BLAST ha dichiarato: "Non vediamo l'ora di far salire di livello l'eSport di Fortnite e siamo lieti di farlo con FNCS. La rivelazione di questa nuova collaborazione è stata un'altra pietra miliare nel nostro viaggio, con le finali che si terranno questo fine settimana!"

Epic Games ha detto che, sebbene il torneo FNCS 2022 sia previsto come evento di persona, tutto è soggetto a cambiamenti in base alle novità in fatto di salute pubblica e nelle leggi regionali.