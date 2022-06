Super Smash Bros avrà un torneo ufficiale riconosciuto da Nintendo: è la prima volta in quasi 20 anni

Dopo sei mesi di silenzio Panda Global, il primo organizzatore di eventi ad aver firmato una partnership con Nintendo per realizzare un circuito ufficiale di Super Smash Bros, ha confermato che la Panda Cup inizierà a luglio. La Panda Cup sarà il primo circuito di Super Smash Bros con licenza ufficiale e includerà eventi sia per Melee sia per Ultimate. Non è chiaro cosa significherà l'esistenza di questo circuito per i tornei Smash senza licenza. Il CEO di Panda Alan Bunney non ha rilasciato commenti sulla natura della partnership di Panda con Nintendo prima della pubblicazione di questo articolo.

Più di 100mila dollari saranno in palio per la finale del circuito, che si svolgerà a Los Angeles, in California, dal 16 al 18 dicembre. Il montepremi sarà diviso equamente tra i bracket Melee e Ultimate con 32 finalisti per circuito.

Simile allo Smash World Tour, la Panda Cup collaborerà con eventi gestiti dalla community e prevede che un certo numero di giocatori si qualifichi per la finale da ogni evento. Il programma dei tornei è il seguente:

Community Effort Orlando 2022, 24-26 giugno, tre giocatori qualificati per Melee e Ultimate

Get On My Level 2022, 1-3 luglio, due giocatori qualificati per Melee e Ultimate

Smash Factor 9, 29-31 luglio, due giocatori qualificati per Melee e Ultimate

Lost Tech City, 30 settembre-2 ottobre, tre giocatori qualificati per Melee e Ultimate

The Big House 10, 7-9 ottobre, tre giocatori qualificati per Melee e Ultimate

Let's Make Moves: Miami, 28-30 ottobre, un giocatore qualificato per Ultimate

Saving Mr. Lombardi 3, 12-13 novembre, un giocatore qualificato per Melee

DreamHack Atlanta 2022, 18-20 novembre, due giocatori qualificati per Melee e Ultimate

Last Chance Qualifier, 15 dicembre, due giocatori qualificati per Melee e Ultimate

Tre di questi eventi - GOML, Smash Factor e Let's Make Moves: Miami - sono anche eventi dello Smash World Tour, a conferma che i due circuiti non si escludono a vicenda.

Inoltre, ci saranno altri due modi in cui i giocatori potranno guadagnare un posto alle finali del circuito. Ci saranno una serie di qualificazioni online in cui otto giocatori di Ultimate provenienti da otto regioni del Nord America si assicureranno un posto alla finale. Tuttavia, non ci saranno qualificazioni online per Melee. Infine, ci sarà un panel di esperti della community che selezionerà i migliori giocatori di ogni gioco che non si sono qualificati per la finale. Questo panel determinerà sei slot per l'ultimo girone di Ultimate e 14 slot per l'ultimo girone di Melee.