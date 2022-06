Fifa 22 TOTS: Tanto Milan nel Team of The Season di FUT

Con Cristiano Ronaldo, Mbappé e molti, molti altri, l'Ultimate Team of the Season di FIFA 22 celebra i migliori tra i migliori, che hanno sempre dato il meglio per le loro squadre durante tutta la stagione. Senza ulteriori indugi, l' Ultimate Team of the Season è:

Attaccanti TOTS (Team of the Season)

Christopher Nkunku, RB Leipzig

Karim Benzema, Real Madrid

Mohamed Salah, Liverpool

Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain

Robert Lewandowski, FC Bayern

Wissam Ben Yedder, AS Monaco

Cristiano Ronaldo, Manchester United

Centrocampisti TOTS

Joshua Kimmich, FC Bayern

Kevin De Bruyne, Manchester City

Aurélien Tchouaméni, AS Monaco

Jude Bellingham, Borussia Dortmund

Luka Modri?, Real Madrid

Lucas Paquetá, Olympique Lyonnais

Vinícius Jr., Real Madrid

Rafael Leão, Milan

Difensori del Team of the Season

Kalidou Koulibaly, Napoli

Rúben Dias, Manchester City

Virgil van Dijk, Liverpool,

Marquinhos, Paris Saint-Germain

Theo Hernández, Milan

João Cancelo, Manchester City

Trent Alexander-Arnold, Liverpool

Portiere TOTS

Mike Maignan, Milan

FIFA celebra il Pride

Da oggi, i giocatori di EA SPORTS FIFA 22 potranno festeggiare e mostrare il loro sostegno al Pride 2022 con il pacchetto "Love Unites". EA SPORTS ha collaborato con Adidas per portare nel gioco la Pride Collection del mondo reale, in segno di solidarietà e celebrazione del passato e del presente della comunità LGBTQIA+. L'ultimo pacchetto sarà disponibile in due modalità di gioco di FIFA 22, FIFA Ultimate Team (FUT) e VOLTA Football. In FUT, i giocatori possono sbloccare il pacchetto "Love Unites" attraverso gli Obiettivi Milestone. In VOLTA Football, il pacchetto si sblocca tramite la Progressione Stagionale quando i giocatori scendono in campo e giocano durante il mese dell'Orgoglio. I pezzi sbloccabili della collezione includono una maglietta, una tuta, una felpa con cappuccio e scarpe da ginnastica Ultraboost con il marchio "Love Unites" in VOLTA Football, oltre a una serie di kit luminosi, vivaci e audaci in FUT, tra cui la maglia Tiro pride gender neutral, oltre ad alcuni pezzi appositamente progettati per l'acquisizione di stadi nel gioco durante il mese di giugno.