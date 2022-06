Xbox: ecco tutti i nuovi giochi in arrivo entro il 2023

Xbox ha rivelato un sacco di novità interessanti all'Xbox & Bethesda Game Showcase che vanno da uno sguardo più approfondito a Starfield a degli importanti aggiornamenti su Overwatch 2 e Diablo IV. Per questo evento, Xbox si è concentrata solo sui giochi disponibili nei i prossimi 12 mesi (sempre che non ci siano altri rinvii in arrivo) e se questo autunno sembrava scarso per l'assenza di Starfield, abbiamo avuto di che ricrederci. Nel caso ve lo foste perso, ecco una carrellata degli annunci e dei trailer più importanti.

Hollow Knight Silksong esce entro il prossimo anno

Hollow Knight: Silk Song, l'attesissimo sequel del capolavoro indie Hollow Knight, sarà disponibile al day one per gli abbonati a Xbox Game Pass. Il nuovo trailer mostra nuovi dettagli della bellissima grafica e del gameplay platform, ma non c'è ancora una data di uscita ufficiale, sappiamo solo che uscirà entro un anno.

Overwatch 2 sarà free to play e c'è una data di uscita

È ufficiale: Overwatch 2 sarà free to play e l'accesso anticipato inizierà il 4 ottobre. Il gioco conterrà anche una nuova eroina tank chiamata Junker Queen. Blizzard rivelerà ulteriori informazioni sul gioco durante un evento il 16 giugno ma attenzione, ai fan più sentimentali il trailer qui sopra potrebbe strappare qualche lacrimuccia.

Starfield è immenso e Bethesda promette bene

Bethesda ci ha finalmente dato un primo assaggio della creazione del personaggio e della costruzione della propria nave spaziale all'interno di Starfield, un gioco in lavorazione dal 2018. L'attesissimo GDR di esplorazione spaziale sembra piuttosto promettente dal trailer con infiniti modi di approcciare missioni, incarichi encounter ed NPC.

Il nuovo Forza Motorsport è più rifinito che mai

Il nuovo Forza Motorsport ha l'ambizione di essere "il nuovo standard per il realismo nei giochi di corse" grazie alle capacità di ray-tracing dell'Xbox Series X. Altre importanti novità includono la variabilità dell'ora del giorno, delle temperature, del consumo dei pneumatici e del carburante. Ai perfezionisti farà piacere che mei in un gioco di Forza si è vista una customizzazione così profonda della propria auto.

Hideo Kojima sta collaborando con gli Xbox Game Studios per realizzare un nuovo, misterioso, videogioco

Hideo Kojima, lo sviluppatore noto per il suo lavoro sulla serie Metal Gear e per il rivoluzionario Death Stranding, ha fatto la sua comparsa durante l'evento, sottolineando che il suo studio sta collaborando con Xbox su un nuovo gioco. I dettagli sono ancora scarsi per ora, ma non si può fare a meno di chiedersi se abbia qualcosa a che fare con i filmati di gioco trapelati che Kojima ha chiesto a un giornalista di Kotaku di rimuovere.

Diablo IV esce nel 2023

Diablo IV è, finalmente, in uscita l'anno prossimo sia per Xbox che per PC. Durante la presentazione, Blizzard ha mostrato le modalità cooperative del gioco e ha introdotto la quinta e ultima classe disponibile al lancio: il Negromante.

La saga di Persona arriva su Xbox

Xbox sta collaborando con lo sviluppatore di Persona, Atlus, per portare Persona 3 Portable, Persona 4 Golden e Persona 5 Royal su Xbox e PC. Persona 5 Royal sarà il primo ad arrivare il 21 ottobre.

Il Pelican di Halo Infinite è disponibile in Flight Simulator

Il DLC di Microsoft Flight Simulator che celebra il quarantesimo anniversario della saga, disponibile da ora, rende il Pelican di Halo Infinite pilotabile nel gioco. Contiene anche collaborazioni con lo Smithsonian National Air and Space Museum l'arrivo degli elicotteri e tanto altro, con ulteriori dettagli in arrivo in un secondo momento.

Redfall è in uscita nel 2023

Xbox ha mostrato un nuovo trailer del gameplay di Redfall, uno sparatutto in prima persona cooperativo che vede i giocatori respingere dei vampiri quasi in stile Left 4 Dead. Redfall, sviluppato dagli Arkane Studios, il team dietro Dishonored, ha fatto la sua prima apparizione all'E3 lo scorso anno.

Vin Diesel difenderà la sua famiglia anche con i dinosauri in Ark 2

Xbox ha pubblicato un nuovo trailer con la versione preistorica e digitale di Vin Diesel in Ark 2. Il sandbox / survival preistorico si svolge sul pianeta alieno di Arat e arriverà il prossimo anno su Xbox.

Anche Forza Horizon 5 avrà la sua espansione Hot Weels

Proprio come i precedenti giochi di Forza Horizon, Forza Horizon 5 riceverà anche un pacchetto di espansione a tema Hot Wheels che vi consentirà di costruire e gareggiare su circuiti personalizzati realizzati nello stile delle classiche macchinine. L'espansione, che arriverà il 19 luglio, includerà anche nuove auto tra cui la Hennessey Venom F5 del 2021 e la Hot Wheels Deora II del 2000.

C'è un nuovo spinoff di Minecraft in arrivo: Minecraft Legends

Minecraft Legends è un nuovo spinoff action-strategy che vi incaricherà di "unire l'overworld". Il trailer mostra personaggi familiari dall'aspetto squadrato che respingono orde di nemici a cavallo e comandano squadre di minion.

Obsidian (Fallout New Vegas) ci porta nel 1600 con un videogioco narrativo unico

La prima cosa che noterete di Pentiment è il suo stile artistico unico, quasi fossimo in un manoscritto miniato del medioevo. Il gioco narrativo è ambientato nella Baviera del XVI secolo ed è realizzato da Obsidian, i maestri del gioco di ruolo che hanno fatto Fallout: New Vegas.

Cocoon, il nuovo indi dal creatore di Limbo e Inside

Cocoon, realizzato da uno dei designer di Limbo, è stupendo, lunatico, colorato e con una prospettiva top-down. Verrà pubblicato dall'Annapurna Interactive ne 2023 e non vedo già l'ora di giocarlo.

Gli abbonati a Game Pass sbloccheranno tutto nei giochi Riot Games

Riot ha annunciato oggi che chiunque si abboni a Game Pass sbloccherà tutti i campioni di League of Legends e League of Legends: Wild Rift, tutti gli agenti in Valorant e alcune carte in Legends of Runeterra.