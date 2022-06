15 anni di Assassin's Creed: Ubisoft ha tanti regali per i suoi giocatori

La saga di Assassin's Creed compie 15 anni e Ubisoft ha appena annunciato tutti i modi in cui festeggerà questo storico compleanno. Oltre alla creazione di un sito web dedicato e a numerose live su Twitch che raccontano la storia della saga, Ubisoft ha annunciato che a settembre è in programma un grande evento in cui racconterà il futuro della saga . Ci aspettiamo annunci di alto profilo come quello di Assassin's Creed Infinity (la versione live service del gioco) e quello del prossimo capitolo .

Non mancano anche miglioramenti e tanti contenuti gratuiti disponibili da subito come il ritorno dei festival su AC Valhalla insieme al Pacchetto Sfida di Maestria 2, alle opzioni dell’Armeria e a una serie di nuove grotte da esplorare questo autunno per risolvere il mistero delle Tombe dei Caduti. Quest’estate, poi, uscirà anche una modalità roguelite, ambientata nella regione di Niflheim, chiamata La Saga Dimenticata che offre un nuovo punto di vista sul gameplay ed è gratuita per tutti i giocatori. Un’ultima sorpresa vi aspetta alla fine dell’anno, quando i team di Assassin’s Creed riveleranno l’ultimo episodio della storia di Eivor come capitolo gratuito per tutti.

Le novità non riguardano solo Valhalla: è in arrivo anche il supporto per i 60fps per Assassin's Creed Origins su Xbox Series X/S e PS5. Ora potrete scoprire l’Antico Egitto di Cleopatra a 60fps e ottenere il meglio dalle grandiose avventure di Bayek. Per festeggiare l’aggiornamento Ubisoft ha organizzato un weekend di prova gratuita per Assassin's Creed Origins dal 16 al 20 giugno. Potete precaricarlo qui.

Per festeggiare i 15 anni di Assassin's Creed, poi, ogni settimana i giochi offriranno nuovi contenuti, ricompense ed esperienze interattive per tutti sul sito dedicato. Per cominciare, alcuni tatuaggi di Assassin’s Creed Origins e un pacchetto navale sono ora disponibili per Valhalla.