Lucca Comics and Games Factory: ecco come partecipare al bando che finanzia progetti gaming e esport

Non solo videoigochi competitivi, anche gaming, content creation e web comics/webtoon, sempre under 35 , fanno parte della call for ideas organizzata da Lucca Comics e Intesa Sanpaolo. Tre progetti, ideati da team di minimo 2, massimo 5 persone verranno selezionati per essere trasformati da idee a vere e proprie iniziative imprenditoriali. I vincitori parteciperanno a una sessione di coaching e presenteranno i loro progetti nei giorni di Lucca Comics and Games dove riceveranno una parte del budget da 40mila euro.

Ci sono anche Kurolily (ambassador) e Pow3r

Partner d'eccezione Sara "Kurolily" Stefanizzi e Giorgio "Pow3r" Calandrelli. La prima ha presentato la conferenza stampa di apertura dicendo che "Io ci ho messo 9 anni a diventare una content creator professionista, tra difficoltà incertezze. L'obiettivo di questa call for ideas è creare progetti sostenibili che permettano ai giovani di continuare a seguire le loro passioni. Nessuno crescendo mi ha insegnato a gestire le tasse e tutta la burocrazia, le professioni digitali hanno bisogno anche di queste competenze e non c'è mai stata un'opportunità così completa".

Il secondo sarà ospite d'eccezione al festival dove parteciperà a una serie di incontri sull'innovazione. "Più che parlare di me stesso io voglio parlare delle realtà che ci sono all'estero, dalle squadre eSportive alle produzioni di eventi, voglio parlare delle opportunità di lavoro e delle tante persone dietro le quinte. Voglio motivare la nascita di nuove possibilità di lavoro per i giovani". Ci sarà anche ProGaming al festival per approfondire le opportunità di trasformazione delle passioni in occupazione.

Come iscriversi alla call for ideas di Comics and Games Factory

Le iscrizioni alla call for ideas si aprono oggi, lunedì 20 giugno. Le candidature possono essere inviate, senza alcun costo di partecipazione, fino a giovedì 4 agosto 2022, tramite il modulo online presente sul sito dell'iniziativa. Ogni candidatura dovrà contenere un abstract dell'idea di business, il pitch del progetto, un business model canvas, e ipotizzare azioni di follow-up e possibili richieste di servizi e consulenze di cui si vorrebbe usufruire in caso di vittoria. Potranno partecipare all'iniziativa gruppi informali (cioè tutti coloro che al momento della partecipazione non sono costituiti in attività di impresa) composti da un minimo di 2 ad un massimo di 5 partecipanti per gruppo.

Al momento dell'iscrizione i partecipanti dovranno avere non meno di 18 anni e non più di 35. La giuria selezionerà 3 progetti basandosi su originalità dell'idea, innovatività, fattibilità economica e di mercato, follow-up e coerenza tra i curricula dei componenti del gruppo informale e il progetto presentato. I 3 progetti vincitori saranno resi noti giovedì 8 settembre.

Il percorso di trasformazione dell'idea in business

I gruppi selezionati, dal 12 al 29 settembre, parteciperanno ad un programma di coaching, durante il quale un pool di esperti e di consulenti li affiancherà per affinare e sviluppare ulteriormente le idee di business. Durante questo periodo di formazione, ogni gruppo dovrà elaborare un progetto 2.0, sviluppato a partire dall'idea iniziale, utilizzando le nozioni acquisite durante il coaching. Nei giorni del festival, sarà annunciata la classifica finale, i candidati presenteranno i loro lavori e verrà assegnato il budget destinato ad ogni progetto in termini di servizi e consulenze utili a trasformare l'idea candidata in una professione. Il regolamento completo dell'iniziativa è consultabile qui.

Chi c'è nella giuria di Comics and Games Factory?

La giuria di esperti che selezionerà i progetti migliori, è composta da Emanuele Vietina (Direttore di Lucca Comics & Games), Claudia Vassena (Responsabile Sales & Marketing Digital Retail Intesa Sanpaolo), Ilja Rotelli (Head of Investment & Business Development presso Amazon International), Valeria Zaffina (Group Brand Manager presso Ubisoft), Renato Franchi (Head of Marketing presso Star Comics), Fabio Viola (Metaverse Designer, Videogame Designer and Producer, Videogames Museum Curator), Mario Cortese (CEO di GateOnGames), Gabriele Troilo (docente di Marketing presso l'Università Bocconi), Daniel Schmidhofer (CEO di Progaming), Gian Luca Rocco (giornalista specializzato in nuovi media e videogiochi presso Mediaset) e Patricia Consonni (Creative Agency Partner per Meta Italia).

Lucca Comics continua il supporto anche dopo la vittoria

Nel periodo che andrà da Dicembre 2022 a Maggio 2023, Lucca Crea metterà a disposizione dei progetti selezionati ulteriori servizi di mentoring, coaching, accompagnamento con professionisti ed esperti di settore oppure servizi logistici e di supporto (come l'affitto di un ufficio in co-working) utili allo sviluppo delle attività dei gruppi vincitori.