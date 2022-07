Ecco il campione italiano della Red Bull Solo Q

Dopo diversi tornei di qualifica, i finalisti della Red Bull SoloQ 2022 si sono ritrovati al Combo Hostel di Milano domenica 3 luglio per sfidarsi ed incoronare il giocatore più forte italiano che rappresenterà la nazione nel torneo Europeo. Infatti, diversamente dallo scorso anno, la competizione prevede che il rappresentante italiano sfidi altri giocatori provenienti da tutta Europa per poter ottenere un posto nella Finale Mondiale.

Il racconto della finale

La finale nazionale, realizzata da Red Bull in collaborazione con PG Esports ha radunato i migliori giocatori amatoriali di League of Legends, garantendo uno spettacolo emozionante e pieno di colpi di scena per il pubblico dal vivo e da casa. Alcuni scontri si sono rivelati più difficoltosi di altri, tuttavia Suru ha completato la scalata verso la finale senza perdere un colpo contro i suoi avversari. In finale Suru ha dovuto affrontare Ivan "DreamMaker" Chiodo, uno dei giocatori favoriti alla vittoria del torneo. Grazie però alle strategie adottate durante le partite, Suru ha sconfitto DreamMaker, conquistando così il titolo di campione della Red Bull SoloQ italiana del 2022.

L'Italia ha poca cultura tecnologica

Parlando del valore della competizione di Red Bull in Italia, Suru ha commentato che è ottima per guadagnare visibilità nella scena esportiva di League of Legends nazionale. Tuttavia secondo il vincitore poche persone partecipano al torneo a causa della poca apertura della cultura italiana al cambiamento tecnologico: ”All’estero avere un computer e giocare non è demonizzato così come in Italia dove siamo più conservatori e avversi al gaming. Oltre a questo si investe poco nel settore e diventa difficile colmare il gap tra noi ed altre nazioni.” Nonostante ciò Suru ha dichiarato di essere stato felicissimo di poter partecipare alla finale in un evento dal vivo: “È stato fantastico vedere tantissime persone seguire l’evento dal vivo, mi sono divertito tantissimo!”

Passaggio di testimone

A premiare Suru è salito sul palco del Combo Hostel di Milano Filippo "Sandalo" Laghi, vincitore della Red Bull SoloQ 2021. Commentando la competizione di quest’anno, Sandalo ha evidenziato come i cambiamenti apportati al formato del torneo hanno cambiato il modo in cui i giocatori si sono approcciati agli scontri e alle strategie da adottare per vincere: “Il nuovo formato ha i suoi pregi e difetti, però mi è piaciuto molto questo cambiamento.” Inoltre, secondo il vincitore del 2021, queste modifiche non hanno influito sul livello dei giocatori che hanno partecipato all’evento.