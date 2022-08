Pg Nationals, svelati i talent della finale

Domenica 7 agosto Outplayed e Macko Esports si affronteranno per determinare chi vincerà il titolo di campione italiano del PG Nationals, la massima competizione di League of Legends organizzata e gestita da Pg Esports. Per l’occasione il tournament organizer ha preparato un viewing party a cui saranno presenti alcune importanti figure della scena competitiva con l’appuntamento definito per le 18:00 di domenica al Combo Milano.

Analyst deskt e pre-show

Tra le personalità presenti all’evento ci sarà anche Roberta “Ckibe” Sorge, streamer e senza dubbio uno dei volti più noti del web italiano, in particolare su Twitch, famosa per i suoi disegni e le sue opere e miniature. Ckibe sarà a Milano per le finali del PG Nationals per realizzare, grazie alla collaborazione con Pg Esports e Kia Italia, una live performance durante la quale disegnerà la locandina della finale: “nuova, speciale e totalmente ispirata ai valori di innovazione tecnologica ed elettrificazione tipici di Kia.” All'evento sarà presente dal vivo anche l'analyst desk che abbiamo imparato a conoscere nel corso del PG Nationals, composto da Giulia "Juniper" Migliore, Silverio "Deidara" Masi e Gabriele "Wolcat" Catterin.

Macko vs Outplayed

Per i Macko è la quarta finale in assoluto, addirittura consecutiva, mentre per gli Outplayed è persino la quinta nel corso della loro lunga permanenza, in media una all’anno. I Macko hanno però già conquistato due titoli dominando nell’intero 2021, mentre gli Outplayed solamente uno nel Summer 2018. L’ultimo precedente in finale tra loro risale esattamente a un anno fa, quando i Macko vinsero 3-1.