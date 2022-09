Mondiali di LoL: ecco quando ci sarà il sorteggio

Il mondiale 2022 di League of Legends quest’anno si giostrerà tra Messico e Stati Uniti con le 24 squadre migliori della scena competitiva globale che si affronteranno per puntare ad alzare il titolo iridato che in questo momento appartiene ai cinesi Edward Gaming, un anno fa vincitori sui coreani Damwon Kia. Nell’attesa di conoscere tutte le partecipanti, con gli ultimi nomi che usciranno proprio in questi giorni dai tornei di qualificazione, l’attenzione è rivolta a quali saranno gli incroci dei gironi: ogni team spera ovviamente di evitare le squadre più blasonate nel tentativo di andare più in fondo possibile nel torneo.

La data da segnare sul calendario

Come comunicato recentemente da LoL Esports, il sorteggio dei gironi, sia dei Play-In che dei Gruppi della fase principale, si terrà l’11 settembre anche se, per noi italiani ed europei, sarà già il 12. Il draw show, trasformato ormai in un vero e proprio evento come accade per il sorteggio nella Champions League calcistica, si terrà infatti al termine della finale dell’Lcs, il campionato nordamericano, prevista proprio per l’11 settembre.

Attenzione al fuso orario

Per il fuso orario, però, la partita inizierà alla mezzanotte italiana della notte tra l’11 e il 12, per cui conosceremo le avversarie delle nostre squadre europee solo a notte fonda e al termine della finale: verso le 3 del mattino, se si tratta di tre game, verso le 5 se la serie dovesse arrivare al quinto game. In ogni caso tutte le partite, come ogni anno, saranno trasmesse in diretta da PG Esports sul proprio canale Twitch dedicato a League of Legends.