Legend of Zelda Tears of the Kingdom: quando esce il sequel di Breath of the Wild

Il sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild ha finalmente una data di uscita e un titolo ufficiali. Nintendo ha appena svelato The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom durante Il suo ultimo Direct. Il gioco arriverà su Nintendo Switch il 12 maggio 2023.

Nintendo ha anche condiviso un nuovo trailer di Tears of the Kingdom, che mostra Link librarsi nei cieli di Hyrule confermando la verticalità del nuovo gioco e tanti metodi per solcarne i cieli.

Il seguito di Breath of the Wild è stato annunciato per la prima volta all'E3 2019 e sarà uno dei giochi più attesi del prossimo anno. Pubblicato inizialmente nel 2017 su Nintendo Switch e Wii U, The Legend of Zelda: Breath of the Wild ha avuto un enorme successo e ha venduto oltre 25,8 milioni di copie fino ad oggi.

Pikmin 4

Pikmin 4 verrà lanciato nel 2023, Nintendo e il designer Shigeru Miyamoto lo hanno appena annunciato durante il Nintendo Direc. Il gioco si è mostrato solo in un breve teaser e un fermo immagine, senza che il gameplay venisse mostrato.

Lo screenshot mostrato, però, mostra come la visuale dei giocatori in Pikmin 4 sarà rasoterra, proprio vicino all'altezza dei Pikimin. "La Nintendo Switch ci ha permesso di semplificare i controlli del gioco, il che significa che potrete concentrarvi sull'essenza principale del gameplay di Pikmin", ha affermato Miyamoto. "Lo chiamiamo Dandori in giapponese, o pianificazione strategica, schieramento e comando dei Pikmin".

Il gioco sarà il sequel di Pikmin 3 uscito nel 2013 per Wii U.

Octopath Travel 2

Nintendo e Square Enix hanno annunciato anche Octopath Traveller 2, un sequel dell'apprezzato gioco di ruolo che ha fatto da pioniere nello stile grafico HD-2D retrò. Octopath Traveller 2 arriverà su Nintendo Switch il 24 febbraio 2023.

Come mostrato nel trailer, il gioco segue ancora una volta otto viaggiatori, provenienti da vari ceti sociali, che decisono di fare squadra contro un nemico comune. Questa volta, gli avventurieri viaggeranno attraverso la terra di Solistia, un'ambientazione più in stile steampunk rispetto al classico medievalismo del gioco originale.

Gli altri grandi annunci

Oltre a una serie di Resident Evil in arrivo tramite Cloud (tra cui Village) è stato annunciato anche un porting di Sifu, un ottimo fighting game in cui invece che morire invecchierete infliggendo meno danni ma apprendendo tecniche più avanzate.

Fire Emblem Engage, poi, sarà il prossimo gioco della serie RPG tattica di Nintendo. Arriverà su Switch il 20 gennaio 2023 e vedrà il ritorno di uno dei personaggi preferiti dai fan, Marth, insieme a un nuovo eroe dai capelli rossi e blu.

Per celebrare il trentesimo anniversario di Kirby, poi, è stata annunciata la versione Remastered di Return to Dreamland.

É arrivato anche un primo trailer di gameplay dedicato a Bayonetta 3 che a ottobre promette tanta azioni ai fan di una delle streghe più sexy del mondo videoludico.

Facendo contenti tutti, ma proprio tutti, Goldeneye farà il suo debutto su Nintendo Switch e su Xbox Game Pass, queste si che sono buone notizie.