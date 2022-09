Ecco tutte le nomination degli Italian Esports Awards: potete votare anche voi

IIDEA ha appena annunciato le nomination degli Italian Esports Awards (IEA), il premio che celebra i protagonisti del mondo degli esports. Anche quest’anno, gli award saranno assegnati durante la cerimonia di premiazione che si svolgerà all’interno di Round One , il primo evento business internazionale dedicato agli esports in Italia, organizzato da IIDEA e Ninetynine.

Martedì 25 ottobre alle 19.00 sarà possibile collegarsi al canale Twitch di Round One e seguire la serata che si svolgerà in diretta sul grande palco di Sala Fucine all’interno di OGR Torino con la conduzione di Bryan Ronzani, speaker radiofonico e Virginia Gambatesa, in arte Kafkanya, content creator che spazia dalle dirette su Twitch alla scrittura sul cinema.

Le nomination degli Italian Esports Awards

La giuria degli Italian Esports Awards, composta da Alessandro "Stermy" Avallone, Cecilia “Aithusa” Ciocchetti, Dimitri "Noodlez" Zografos, Francesco "Deugemo" Lombardo, Riccardo “Tropic” Lichene, Selene “Nancydrew” Mauretto e Simone "AKirA" Trimarchi, ha selezionato 5 nominati per ciascuna delle 8 categorie di gara di quest’anno, eccole una per una.

Best Italian Player

- David “Tonzilla” Tonizza

- Edoardo “T3B” Treglia

- Francesco “Obrun” Tagliaferro

- Marco “Vengeur” Ragusa

- Riccardo “Reynor” Romiti.

Best Italian Competitive Team

- Atleta Esports

- Exeed

- Macko Esports

- QLASH

- Reply Totem.

Best Italian Organization

- Dsyre

- Exeed

- Samsung Morning Stars

- QLASH

- Reply Totem

Best Italian Caster

- Filippo “Etrurian” Burresi

- Marco Brandino

- Roberto “Kenrhen” Prampolini

- Roberto “slimo0” Zappia

- Salvatore “Rakki” Lena

Best Italian Event

- eSerie A TIM

- Gillette Bomber Cup

- Italian Rocket Championship

- PG Nationals League of Legends

- PG Nationals Rainbow Six Siege

Best Italian Content Creator

- Andrea “Mengu” Mengucci

- Giorgio “Pow3R” Calandrelli

- Thomas “Hal” Avallone

- Nello “Hollywood” Nigro

- Riccardo “Piz” Pizzinelli

Esports Game of the Year

- Counter Strike: Global Offensive

- League of Legend

- Rainbow Six Siege

- Rocket League

- VALORANT

Best Italian Commercial Activation

- Aruba e Morning Stars

- Gucci e Faceit

- Manpower Group e PLB

- Riot Games

- Dentsu Gaming

- PG Esports per il lancio della serie Netflix Arcane

- Treedom con ProGaming Italia per il progetto E-Park.

Come votare per il il People’s Choice Award

Dopo il grande successo della scorsa edizione, anche quest’anno sarà data la possibilità al pubblico di eleggere il People’s Choice: Esports Game of the Year. Attraverso il sito di Round One gli appassionati potranno votare uno tra i dieci titoli in nomination per scegliere quello che – tra i giochi più trasmessi su Twitch nel 2021 dai primi 10.000 canali in lingua italiana ordinati per ore guardate (fonte: Rapporto sugli Esports in Italia 2022) – merita di essere eletto come miglior gioco esports dell’anno. Da oggi e fino al 25 ottobre 2022, quando il vincitore verrà annunciato in diretta durante la cerimonia di premiazione degli Italian Esports Awards, la votazione sarà aperta a questo link.