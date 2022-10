L'Udinese lancia le Esports Finals

L’Udinese, attualmente una delle sorprese del campionato di calcio della Serie A in questo avvio di stagione, è senza dubbio anche uno dei club più attivi nel settore esports, avendone riconosciuto l’importanza fin dal suo ingresso nella scena diversi anni fa. Il suo contributo oggi continua con l’annuncio dell’Udinese Esports Open Finals 22, un torneo su Fifa 23 per Ps5 organizzato in collaborazione con 2Watch e Wlt Gaming.