Tornano le Amazon University Esports

Tornano per la loro ottava edizione le Amazon University Esports, la cui organizzazione per l’Italia quest’anno è affidata a King Esport , società che opera nell’ambito di eventi legati al mondo del gaming. A sfidarsi su League of Legends, Valorant, Teamfight Tactics, Clash Royale e Rocket League , questi i cinque titoli scelti, saranno gli studenti universitari di tutta Italia che competeranno per conquistare il montepremi di oltre 15.000 €.

La novità

La prima novità di quest’anno è che la stagione sarà suddivisa in due split, uno invernale e uno estivo. L’annata 2022/2023 partirà il 20 ottobre con le finali previste per la seconda settimana di dicembre. Lo split estivo, invece, si disputerà da marzo a maggio 2023. Questi periodi sono stati scelti appositamente evitando la concomitanza con le sessioni annuali d’esame, ovvero gennaio-febbraio e giugno-luglio: decisione non casuale ma presa coscientemente per fornire una competizione che possa sia far divertire gli studenti ma anche educare alla responsabilità dei gamer universitari, contribuendo ad evitare distrazioni nel periodo più importante dell’anno.

Verso le finali globali

Ogni titolo avrà turni di qualificazione, noti come National University Qualifiers, che sono la fase principale della competizione regolare. I finalisti del National University Qualifier si qualificheranno per l'Amazon University Esports Grand Final, la competizione mondiale che comprende tutti gli studenti vincitori di ogni paese. In questa nuova stagione, Amazon University Esports enfatizzerà la formazione e lo sviluppo delle competenze professionali per gli studenti che prenderanno parte al progetto. A tal fine è stato sviluppato un programma di formazione basato su workshop tenuti da professionisti di diversi settori. L'orientamento fornirà agli studenti nuovi concetti e conoscenze al fine di prepararli per una futura carriera nel settore.

Tutto in diretta su Twitch

La fase finale dell’evento infine, e tutti i workshop dedicati, saranno trasmessi all’interno del canale twitch ufficiale del partner italiano King Esport. “L'obiettivo principale che ci siamo dati dall'inizio del nostro progetto è sempre stato quello di trasmettere i valori fondamentali del gaming e la capacità di quest'ultimo di abbattere qualsiasi tipologia di barriera”. Ha dichiarato Francesco Basile, co-founder di King Esport. "I videogiochi, se usati nel modo giusto, sono uno strumento per sviluppare valori come correttezza, inclusione, lavoro di squadra e cooperazione.”