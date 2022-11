Pogba, Messi e Neymar arrivano su Call of Duty Mobile

Il mondo del calcio è in arrivo su Call of Duty Mobile nella Stagione 10: World Class con tre dei migliori calciatori al mondo: Neymar Jr., Leo Messi e Paul Pogba.

In arrivo il 10 novembre all’una di notte, la nuova stagione aggiungerà all'universo Mobile di Call of Duty nuovi operatori, nuove armi e tanti contenuti a tema calcistico, oltre a nuovi aggiornamenti per la mappa Battle Royale e il primo Operatore Mitico. La Stagione 10: World Class avrà un Battle Pass da 50 livelli con una traccia gratuita e una premium: spiccano il nuovo operatore Paul Pogba, 2 nuove armi (il fucile di precisione XPR-50 e la mitraglietta LAPA) e la nuova mappa Crossroads Strike.

Per quanto riguarda la modalità Battle Royale, la Stagione 10 porterà importanti aggiornamenti sotto forma di tre nuovi punti di interesse. I giocatori potranno esplorare il sito di schianto della nave Atlas, combattere nell'impianto di raffinazione Atlas o mettere alla prova le loro abilità sul campo da calcio nel nuovo stadio.

La nuova mappa multigiocatore Crossroads Strike arriva direttamente da Black Ops Cold War ed è ambientata nel sito dove un convoglio missilistico è caduto in un'imboscata delle forze speciali della NATO. Nella stagione 10 farà il suo debutto anche il primo operatore mitico per Call of Duty Mobile: Spectre. I giocatori possono personalizzare questo operatore con 3 diversi add-on, oltre a migliorare il colore e la raffinatezza della sua armatura.

Non sappiamo ancora che ruolo avranno Messi e Neymar, se saranno trasformati in operatori o diventeranno personaggi non giocabili, ma certamente questi calciatori di alto calibro non sono estranei al mondo dei videogiochi. Messi è appena sbarcato anche su PUBG Mobile e Neymar ha già collaborato con Fortnite.