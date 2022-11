Sparco® alla Milan Games Week con Radio 105 e la sedia Torino, totem reply Esports & dive

La consolidata esperienza nella progettazione di sedili omologati auto di Sparco® è sbarcata alla Milan Games Week con una grande novità. L’azienda torinese ha lanciato la nuova sedia gaming Torino disegnata per i gamer più esigenti, portando il mondo racing anche a casa o in ufficio con comfort e stile inconfondibili.

La sedia gaming “Torino” nasce con l’obiettivo di garantire prestazioni di gioco eccellenti durante le lunghe sessioni di gaming virtuale ed è disponibile in cinque colorazioni (nero, blu, giallo fluo, arancione fluo, verde fluo) completa di kit cuscini (lombare e cervicale). Il nome è un richiamo all’iconico sedile “Torino” famoso negli anni 2000.

Il DNA Motorsport Sparco®, tradizionalmente legato al mondo delle competizioni automobilistiche, è facilmente riconoscibile in questo nuovo modello grazie al simbolo

tipicamente distintivo dei sedili Sparco® rappresentato dal dettaglio dei fori passa-cintura, divenuti nel tempo un vero e proprio punto di riferimento nel settore.

Il modello è ispirato al design dello storico sedile Torino che Sparco® produceva negli anni 2000: si tratta del leggendario sedile utilizzato sulla Skyline di Brian O’Conner, interpretato da Paul Walker nella Saga Fast & Furious.

Per ulteriori informazioni sui prodotti Sparco®, consultare il sito www.sparco-official.com.

Sparco sarà inoltre presente allo stand di Reply Totem Esports con un SIM RIG II e sedile gaming WRAPP 77 (https://www.sparco-official.com/it/gaming/esports/sim- racing/sedili/evo-gaming-77-wrapp-008007wg77nr.html) e con le sedie personalizzate per la squadra gaming di Reply.

La presenza di Sparco sarà importante anche nello stand di DIVE Esports dove oltre ad un allestimento che comprende tutte le sedie da ufficio e gaming della gamma Sparco, la GP Lounge gaming e le sedie replica calcio, saranno presenti un SIM RIG II con sedile gaming MARTINI RACING ed una vera propria novità in anticipo dal catalogo Sparco Gaming: l’EVOLVE KART PRO.

L’Evolve Kart Pro è il simulatore kart per tutti coloro che vogliono allenarsi sulle piste virtuali prima di passare alla guida di un kart reale (vedere specifiche tecniche file Highlights).