Reply Totem. un weekend da incorniciare

Weekend carico di eventi ed emozioni per Reply Totem . Tre giorni all’insegna dell’esports in tutte le sue forme, non solo per la Milan Games Week appena conclusa. I riflettori per l’organizzazione neroverde erano tuti puntati sulle Finali Mondiali di Brawl Stars a Parigi, oltre al Qualifier della eChampions League di Fifa 23 e alle finali dell’Irc di Rocket League. Lo stand Reply Totem alla Mgw, dunque, si è trasformato in un vero e proprio punto di ritrovo per tutti i fan, che hanno avuto l’occasione di supportare i propri idoli insieme allo staff.

Tanto rammarico

I ragazzi di Brawl Stars, impegnati dal venerdì, hanno saputo rompere il ghiaccio con un 3-0 secco ai Vatra Gaming e hanno centrato l’accesso alla top 8. Il cammino, però, si è purtroppo interrotto proprio ai quarti di finale. I Totem sono andati al tappeto in un match al cardiopalma contro i giapponesi del team Zeta 1 (campioni mondiali 2021 e vicecampioni di questa edizione, ndr). Nonostante l’amaro in bocca della sconfitta, la qualità dimostrata da Coach Inso e i suoi ragazzi è stata di assoluto livello. Ora testa alle Snapdragon Mobile Challenge Finals - Season 2 di dicembre, che saranno valide per la qualificazione al Masters.

Reply Totem d’Europa

Per quanto riguarda Fifa 23, il trio composto da Santill1, Peppe e Flokox ha dato spettacolo nella prima giornata. Tutti i player dei Reply Totem, infatti, hanno superato indenni il day 1. Passati da uno swiss format a un tabellone a doppia eliminazione, Santill1 e Peppe sono riusciti a completare l’opera, qualificandosi alla e-Champions League grazie a vittorie cruciali contro avversari come Fabio Ravi e Yuval. Flokox, invece, ha dovuto cedere il passo ad Oliboli7 dei Mkers

Vittoria nell’Irc

Grande protagonista del weekend anche il roster di Rocket League, che sul palco della Milan Games Week ha infiammato il pubblico della Pg Arena. I neroverdi hanno superato Cagliari Esport e Webidoo Gaming, guadagnandosi l’accesso alla finalissima. Nell’ultimo atto della Irc, i Reply Totem hanno battuto nuovamente i Webidoo Gaming e sono riusciti a laurearsi campioni d’Italia. In un incontro tirato e combattuto al meglio delle sette, 4-2 il finale.

Le dichiarazioni

Il bilancio, nel complesso, non può che essere positivo come ha lasciato intendere Fabio Cucciari, co-founder e Ceo di Reply Totem: “Questa Milan Games Week – le sue parole - è stata per noi la consacrazione come team. Veniamo dal recente premio come Miglior Organizzazione Esports in Italia e non volevamo deludere le aspettative. Avere tanti eventi importanti contemporaneamente conferma che stiamo seguendo la strada giusta. Sono fiero di tutti e del lavoro che svolgono. Sono sicuro che sia i nostri prodigi di Brawl Stars che Flokox avranno qualche rammarico, ma si riprenderanno e saranno pronti a far ancora meglio. Fantastici anche Santill1 e Peppe che hanno saputo tener duro fino all’ultimo, così come i campioni d’Italia di Rocket League”.