Annunci e vincitori dai Game Awards 2022

Questo titolo non ha ancora una data di uscita ma la sua grafica in cell-shading è un bellissimo omaggio ai fumetti di Hellboy. Mike Mignola (game director), infatti, ha siglato una partnership con la Darkhorse Comics per realizzare questo progetto che si intitolerà Hell Boy: Web of Wyrd.

Among Us: Nascondino

Il popolarissimo videogioco spaziale ha appena ricevuto una nuova modalità nascondino che è già live per tutti i fan.

Street Fighter 6 ha una data di uscita!

Il nuovo (bellissimo) picchiaduro Capcom arriverà nelle nostre console il 2 giugno 2023. Nel nuovo trailer si vedono dividersi nuovi minigiochi a tema culinario, alcuni stage mai visti prima e qualche istante di gamplay della combattente italiana, Marisa, una gladiatrice tutta muscoli.

Hades 2 è realtà

Il roguelike che ha conquistato il mondo avrà un sequel la cui Early Access inizierà in un periodo non specificato del 2023. Hades 2 avrà come protagonista la principessa del mondo dei morti in missione per salvare Zeus dalla tirannia di Chronos, il titano del tempo.

Judas: il nuovo gioco dal creatore di Bioshock

Ken Levine è finalmente riemerso dall'ombra per mostrarci un titolo che ricorda molto il primo Bioshock nel gameplay ma ha un'ambientazione a metà tra steampunk e sci-fi. Judas non ha ancora una data di uscita ma la protagonista e il cast di amici/nemici promettono molto bene.

Death Stranding 2

Hideo Kojima, grande amico del presentatore della serata Geoff Keighley, ha introdotto di persona il trailer del sequel del suo acclamatissimo Death Stranding. In un trailer oscuro e malinconico abbiamo visto il ritorno di Lea Seydoux e Norman Reedus che faranno da protagonisti a una nuova avventura che si prospetta già unica nel suo genere.

Tekken 8 ha un trailer di gameplay

C'è poco da dire e tanto da godersi su questo trailer che introduce il gameplay del nuovo Tekken 8 di cui però non conosciamo la data di uscita.

Diablo 4 esce il 6 giugno

L'attesissimo titolo Blizzard ha finalmente una data di uscita ma non mancano le polemiche: in un articolo del Washington Post vengono denunciati ritardi, crunch e un management incompetente che non è riuscito a organizzare bene lo sviluppo.

Crash Team Rumble

Crash sta per tornare in un nuovo titolo multiplayer sviluppato dalla storica Toys for Bob in cui i giocatori si riempiranno di botte per conquistare il tanto agognato Wumpa fruit. Uscirà per Old e current gen nel 2023.

Idris Elba sarà nel DLC di Cyberpunk 2077

Idris Elba sarà il nuovo compagno di avventure di V quando dovrà affrontare una nuova minaccia nella città più criminosa d'Amerca. Il DLC di Cyberpunk 2077 uscirà nel 2023 e porterà i due protagonisti in un nuovo quartiere di Night City chiamato Dogtown.

Final Fantasy 16 ha una data di uscita

Final Fantasy 16 sarà un'esclusiva Playstation e uscirà il 22 giugno 2023.

Nuovo trailer del film di Super Mario

Godetevi questa pioggia di citazioni nel nuovo trailer del film di Super Mario in uscita al cinema il 7 aprile 2023.

Atomic Heart ha una data di uscita

Lo sparatutto sovietico-futurista ispirato a Bioshock uscirà in tutto il mondo il 21 febbraio 2023.

Un nuovo trailer per Horizon Call of the Mountain

Senza dubbio il gioco più atteso per Playstation VR2, Horizon Call of the Mountain si mostra in un nuovo trailer con qualche attimo di gameplay inedito. Uscirà il 22 febbraio 2023.

Suicide Squad Kills the Justice League: data di uscita

Finalmente sappiamo anche quando uscirà il prossimo capitolo dell'Arkamverse di Rocksteady: Suicide Squad Kills the Justice League sarà disponibile il 26 maggio 2023.

Star Wars Jedi Survivor

Con tanto gameplay, qualche dettaglio sulla storia e l'immancabile ironia dell'universo di Star Wars, Jedi Survivor ha finalmente svelato la sua data di uscita: sarà disponibile per tutte le piattaforme il 17 marzo 2023.

Horizon Forbidden West ha un DLC in arrivo

Si chiama Burning Shores e porterà Aloy tra le strade di Los Angeles il 19 aprile 2023.

Torna Armored Core

FromSoftware, lo sviluppatore di Elden Ring, ha annunciato il reboot della sua serie a base di robottoni Armored Core. Il franchise non vede un nuovo gioco dall'uscita di Armored Core: Verdict Day nel 2013.

Nuovo trailer per Destiny 2: l'eclissi

C'è Un cacciatore che usa il suo rampino per attaccarsi a una thundercrash di un titano, serve aggiungere altro?

Gli altri grandi annunci

Returnal arriva su PC all'inizio del 2023

The Last of Us Parte 1 arriverà su Pc il 3 marzo 2023

La demo di Forspoken che abbiamo provato alla Games Week è disponibile gratis per tutti

Baldur's Gate 3 esce ad agosto 2023

I vincitori dei Game Awards 2022

Gioco dell'anno 2022: Elden Ring

Miglior picchiaduro: Multiversus

Miglior gioco per famiglie - Kirby e la terra perduta

Miglior performance - Christopher Judge (Kratos - God of War Ragnarok)

Miglior indie di debutto - Stray

Miglior adattamento - Arcane

Miglior narrazione - God of War Ragnarok

Miglior direzione artistica - Elden Ring

Miglior gioco VR/AR - Moss Book II

Miglior strategico - Mario + Rabbids Sparks of Hope

Miglior community support - Final Fantasy 14

Miglior gioco d'impatto - As Dusk Falls

Miglior gioco sportivo/guida - Gran Turismo 7

Miglior gioco multigiocatore - Splatoon 3

Miglior design audio - God of War Ragnarok

Miglior content creator - Ludwig

Gioco più atteso - The Legend of Zelda Tears of the Kingdom

Miglior gioco d'azione - Bayonetta 3

Miglior colonna sonora - God of War Ragnarok

Premio per innovazione e accessibilità - God of War Ragnarok

Miglior gioco di ruolo - Elden Ring

Scelto dai fan - Genshin Impact

Miglior gioco Mobile - Marvel Snap

Miglior gioco Indie - Stray

Miglior gioco d'azione e avventura - God of War Ragnarok

Miglior gioco attivo - Final Fantasy 14

Miglior game direction - Elden Ring

Qui trovate tutti i premi relativi agli eSport in un approfondimento del nostro Francesco Lombardo.