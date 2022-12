Arrivano i mondiali di Call of Duty Mobile

Le finali di Call of Duty : Mobile World Championship 2022 si terranno per la prima volta dal vivo dal 15 al 18 dicembre a Raleigh, nel North Carolina. L'evento si svolgerà insieme al torneo Call of Duty League Major I e al Call of Duty Endowment (C.O.D.E.) Bowl III, portando alla community quattro giorni di esports di Call of Duty esports.

Più di un milione di montepremi

Sedici squadre provenienti da tutto il mondo si contenderanno il titolo di Campione del Mondo e la loro parte del montepremi di 1,7 milioni di dollari. L’evento sarà dal vivo ma potranno partecipare, seppur virtualmente, anche i fan di tutto il mondo.

Tutti coloro che non saranno presenti di persona potranno partecipare all'evento, tifare per le loro squadre preferite e seguire tutta l'azione, e tutte le partite, in diretta sui canali YouTube di Call of Duty: Mobile Esports e Call of Duty: Mobile o in-game tramite l'app Call of Duty: Mobile.

I premi da sbloccare

Oltre a seguire l'evento online, i fan potranno sbloccare diversi premi in-game, guardando i game direttamente dall'app Call of Duty: Mobile. Durante ogni trasmissione saranno disponibili oggetti gratuiti e unici, come la Kilo 141 - Wildstyle Weapon Blueprint e la Iskra - Graffiti Queen Operator Skin.

Per i fan in cerca di altri oggetti di gioco riguardanti Call of Duty: Mobile World Championship, il 15 dicembre, con il lancio della Stagione 11, verrà distribuito un bundle a tema World Championship. Il bundle include la skin dell'operatore Death Angel Alice, il progetto dell'arma AK47, il progetto dell'arma AKS74U e altro ancora.