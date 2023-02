Playstation 5: a Roma è comparsa una console gigante

Per celebrare il ritorno nei negozi della PS5 e l'aumento della disponibilità delle console dopo la pandemia e la crisi dei chip , Sony ha installato una gigantesca Playstation 5 nel cuore di Roma. Alta più di 5 metri , la console si trova in Largo dei Lombardi, nel cuore pulsante della Capitale.

La realizzazione della di PS5 gigante ha richiesto più di 30 giorni di lavoro e ha impiegato una squadra di 25 persone. La struttura è stata realizzata con una forte impronta green, grazie all’utilizzo di materiali ad impatto zero e interamente riciclabili (come polistirolo, metallo e metamark), di vernici ad acqua e di pannelli solari.

Per coinvolgere attivamente la propria community e permettere a ciascun utente di diventare protagonista dell’iniziativa, Sony Interactive Entertainment Italia ha annunciato il contest “PS5 Reporter for a day”: dal 31 gennaio, e fino al 19 febbraio, basterà caricare sulla piattaforma PlayStation Gamer Board un video, un audio o un breve testo di una “notizia” sui fenomeni straordinari legati al mondo PlayStation5 che si stanno “manifestando” nella propria città, per diventare un inviato speciale dell’universo PlayStation.

Un altro di questi "fenomeni" è comparso a Londra dove una gigantesca ascia del Leviatano (una delle armi principali di God of War Ragnarock - qui la nostra recensione) è comparsa sulle rive del Tamigi. Grazie a questa maggiore disponibilità, molti più utenti potranno godersi le ultime esclusive Sony, prima fra tutte Ratchet and Clank Rift Apart uno dei migliori videogiochi degli ultimi 10 anni secondo noi e molti altri critici.