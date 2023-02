Dsyre, imbattuti e playoff

Undici vittorie su undici partite disputate: quando Simoz, coach dei Dsyre , nell’intervista realizzata dalla nostra Cecilia Ciocchetti raccontava qualche giorno fa che non vedeva nessun team alla loro altezza non sembra essere andato troppo lontano dalla realtà. L’organizzazione, già vincitrice dell’ultimo campionato italiano di Agents Range nella finale disputata alla Milan Games Week contro gli Axolotl, non solo è imbattuta ma è l’unica finora ad aver conquistato l’accesso ai playoff.

Dominio totale

Finora i Dsyre hanno vinto tutte le 11 mappe giocate su Rinascimento, con una differenza tra vinte e perse che cresce costantemente ed è adesso salita fino a +82. Per fare un paragone i secondi in classifica, gli Hmble, hanno un differenziale di appena +28. Per dare un altro numero che ne certifica il dominio, solo una volta i Dsyre hanno concesso agli avversari di arrivare a 10 round vinti, all’esordio contro i Wlg. Escludendo tale partita, finora i Dsyre hanno concesso agli avversari appena 5,1 round vinti per match.

Playoff ancora incerti

Un dominio, quello dei Dsyre, che è inoltre accentuato dalla situazione del resto della classifica. Una bagarre totale tra quattro squadre: Hmble e Macko a 7 vittorie, seguite da Qlash e Gmt con 6, quando mancano ancora tre match e diversi scontri diretti. Ancora non matematicamente fuori i Wlg dalla corsa playoff ma ai greci servirebbe un miracolo sportivo per conquistare un posto in Top 4. Sicuri dell’eliminazione invece Axolotl e Outplayed: con appena due vittorie e tre gare da disputare, il quarto posto occupato da Qlash e Gmt con sei vittorie è ormai inarrivabile.