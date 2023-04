Il torneo di Magic più grande del mondo? L’hanno organizzato a Lecco

Per giocare Pauper, una modalità di Magic in cui si possono usare solo carte “povere” cioè di rarità comune, sono arrivati in Italia dalla Germania, dalla Francia e persino dalla Repubblica Ceca . Circa seicento giocatori si sono ritrovati domenica 26 marzo a Lecco, in provincia di Milano, per confrontarsi in una battaglia durata più di 16 ore: dalle nove di mattina a mezzanotte. Mentre nel Bel Paese gli esport faticano a macinare numeri, soprattutto per le attività torneistiche, la community competitiva di Magic: The Gathering sembra non accettare stop di alcun tipo e con il Paupergeddon ha ormai esteso la propria influenza anche all’estero.

Con gli anni la community ha utilizzato le regole base di Magic anche per creare formati dal nulla, senza il minimo aiuto di Wizards of The Coast, creatore e publisher del gioco. I giocatori avevano bisogno di un formato più “casual”? Crearono per questo EDH, più comunemente chiamato Commander, dove piegarono alle loro necessità una delle regole base della costruzione dei mazzi di Magic, cioè l’avere a disposizione un massimo di quattro copie per una singola carta.

Nei mazzi Commander, infatti, non si può avere nemmeno un duplicato e quindi ogni carta presente nelle 100 che costituiscono i deck è l’unica copia di quella magia, creatura o artefatto. Questo formato fu inventato alla fine degli anni ‘90 da un gruppo di giocatori in Alaska ma si è diffuso a macchia d’olio in tutto il mondo costringendo, con estremo piacere, Wizards of The Coast a riconoscerlo ufficialmente nel 2011: oggi è la modalità di gioco di Magic: The Gathering più diffusa e quella in cui vengono stampati più prodotti.

Quando e perché nasce il Pauper

La storia del Pauper è molto differente, ma non per questo meno affascinante. Uno dei problemi percepiti dai giocatori è il costo molto elevato dei mazzi competitivi di Magic. Costruire un deck in formato modern, probabilmente il formato competitivo più giocato al mondo, può arrivare a costare anche 1.000 €. Una soluzione a questo problema è stata proposta da Wizards of The Coast tramite la creazione di MTGO, la prima versione del popolare gioco di carte collezionabili con la quale sfidarsi online.

Col tempo però anche le carte digitali sono arrivate a costare tantissimo e le più richieste possono arrivare anche a 100 $, in base alla loro reperibilità. Wizards of The Coast ha in casa degli NFT, per usare termini molto cari alle mode odierne, molto prima della creazione del Web 3.0: le carte online hanno infatti un loro mercato e vengono vendute e scambiate giornalmente in grandi quantità (come avviene ad esempio per le skin di Counter-Strike).