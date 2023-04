IIDEA: "Ecco quanto valgono i videogiochi in Italia"

Iidea, l’associazione italiana di categoria che rappresenta l’industria dei videogiochi e del settore esports a livello nazionale e internazionale, ha presentato il nuovo rapporto sul mercato dei videogiochi in Italia per il 2022. Alla Casa del Cinema di Roma, sede dell’evento, sono intervenuti anche Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione alla Camera dei Deputati, Nicola Borrelli, Direttore della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, e Lucia Borgonzoni, Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura, confermando quindi l’interesse delle istituzioni per tale importante settore che secondo il report vale 2,2 miliardi di euro.

Nello specifico il segmento hardware è composto al 70,2% dalle console, il cui valore rispetto al 2021 ha perso il 10%. Sul lato software a fare da padroni sono quasi a pari merito il digitale, sia per console che per Pc, con il 42,3% del totale del segmento, che le App, al 42%, mentre i supporti fisici per i videogiochi sono cresciuti del 5,2% sulla rilevazione precedente e costituiscono oggi il 15,7% del segmento.

Il valore del mercato dei videogiochi in Italia, riferito al 2022, ha subito un leggero calo dell’1,2% rispetto all’anno precedente. La maggior parte di tale defezione arriva soprattutto dal segmento hardware, il cui valore si attesta al 18,5% del totale, sceso però del 7,7% rispetto al 2021; la flessione del segmento software, invece, è di appena un -0,5% per un totale oggi dell’81,5% come volume all’interno dell’intero mercato. Sotto questo profilo i software, banalmente i videogiochi in sé, costituiscono l’81,5% del totale.

14,2 milioni di videogiocatori

Secondo il rapporto di Iidea in Italia ci sono 14,2 milioni di videogiocatori, scesi dell’8% rispetto al 2021 ma che rappresentano quasi un terzo della popolazione italiana con il 32,2% del totale. Di questi l’80,9% è maggiorenne con un’età media apparentemente alta di quasi 30 anni. La fascia d’età in cui sono però presenti più videogiocatori è quella tra gli 11 e i 14 anni: in questo intervallo a videogiocare è il 71% degli appartenenti. La fascia tra 6-10 anni e tra 15 e 24 detiene invece la stessa percentuale, 58%, che via via scende con l’avanzare dell’età: 33% per la fascia 25-34 anni, 21% tra i 35 e i 44 e infine 19% tra 45 e 64 anni.

L’aspetto interessante però è il supporto utilizzato: il 69,7%, circa 9,9 milioni di persone, gioca su dispositivi mobile come smartphone e tablet, mentre il 45,8% su console, circa 6,5 milioni. I giocatori su Pc sono “appena” il 38% con 5,4 milioni di persone. Il tempo di gioco medio nel 2022 è sceso a 7,52 ore a settimana, contro le 8,67 del 2021. In questo senso ha sicuramente inciso la fine delle restrizioni dovute alla pandemia: nel biennio precedente 20-21 infatti, il più caldo per il Covid19, le ore erano in costante salita. Da sottolineare però che rispetto alla rilevazione 2019, la più recente senza il Covid, il tempo di gioco medio è più alto, confermando quindi un trend di crescita in condizioni “normali”.