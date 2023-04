Obrun di Exeed stacca il pass per le Finals della eChampions League

È Un Francesco “Obrun” Tagliafierro in formato europeo quello che ha superato quasi in scioltezza i Knockout Stage della eChampions League. Un percorso netto per il player di Exeed, che ha chiuso la due giorni londinese in grande spolvero. Tre vittorie in altrettante gare giocate: una qualificazione centrata senza mai passare dal Loser Bracket. Ora in tasca c’è un biglietto per la Turchia. Le Finals della competizione virtuale, infatti, si disputeranno ad Istanbul quasi in concomitanza dell’ultimo atto della Champions League. L’obiettivo, inutile anche sottolinearlo, è la Coppa dalle grandi orecchie.