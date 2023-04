Exeed al Comicon 2023 di Napoli

Dove trovare lo stand Exeed

L'organizzazione sarà sotto i riflettori per tutta la durata del Comicon insieme a Red Bull al Padiglione 6 della fiera. Un'occasione, dunque, sia per celebrare i due anni di collaborazione con la nota multinazionale austriaca che per incontrare i campioni di Exeed per un meet and greet. A fare gli onori di casa ci sarà Nello "Hollywood285" Nigro, uno degli intrattenitori più apprezzati in Italia e nel mondo per quanto riguarda Fifa, e coach della eNazionale. Le novità, però, non finiscono qui. Gli appassionati, oltre a Matteo "RiberaRibell" Ribera e Sara "SniperPigna" Pigna, potranno incontrare anche Vincenzo "Rekins" Guastafierro, pro-player di Fortnite che si è contraddistinto per le sue capacità fuori dal comune sul titolo di casa Epic Games. Un poker d'assi, dunque, per Exeed che a Napoli si prepara ad essere grande protagonista.