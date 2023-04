Comicon Napoli: Qlash presenti

Si apre oggi 28 aprile il Comicon di Napoli, una delle più grandi e importanti manifestazioni dedicate al mondo della pop culture tra fumetti, videogiochi, cosplay e molto altro. L’evento si chiuderà lunedì 1 maggio e sarà anche l’occasione per assistere a numerosi eventi competitivi esports organizzati in particolare da Qlash, presente tutti i giorni al Padiglione 6 con un proprio stand dedicato a cui sarà anche possibile trovare diversi ospiti.

Il programma del venerdì

Il 28 aprile per i Qlash sarà una giornata decisamente impegnativa con le finali del Circuito Tormenta sia di Valorant che di Teamfight Tactis, la competizione amatoriale lanciata da Riot Games che in questo 2023 è passata sotto la gestione proprio dei Qlash. Oltre ai due eventi competitivi ci sarà anche la possibilità per tutti coloro presenti in fiera di partecipare ai tornei su console targati Machete Gaming, oltre alla possibilità di fruire gratuitamente di sessioni di gioco.

Il venerdì sarà anche il giorno della Coppa Italia eFootball di Konami, la competizione che vedrà impegnati i sei club che hanno stretto la partnership con la casa videoludica giapponese per il proprio videogioco di calcio, tutti rappresentati dai propri pro-player. Napoli, Milan, Inter, Roma, Lazio e Atalanta saranno i protagonisti del torneo.

Sabato e domenica con League of Legends

Il 29 aprile ci sarà invece la finale del Circuito Tormenta di League of Legends, attesissima dagli appassionati di una delle community più numerose e popolose d’Italia. Sarà inoltre l’occasione per fare un meet&greet con Riot Games, il publisher di League of Legends e Valorant. Oltre agli incontri con proplayer, influencer e i tornei di Machete Gaming, ci sarà anche il torneo di Beat the Pro su eFootball. Competizione che tornerà anche domenica 30 aprile insieme allo showmatch delle Baolo Championship Series, sempre di League of Legends.