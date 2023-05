Exeed bene nelle Fifa Global Series

Un mese costantemente vissuto con il vento in faccia per Exeed , che non ha nessuna intenzione di abbassare i giri del motore. Procede a ritmi serrati, infatti, la stagione competitiva dell’organizzazione italiana su Fifa 23 . I riflettori, ovviamente, sono puntati tutti su Francesco “Obrun” Tagliafierro e Francesco “Virgil” Allocca, che sotto lo sguardo vigile di coach Nello “Hollywood285” Nigro continuano a portare a casa risultati importanti.

Obrun di Exeed: una certezza assoluta

Nell’ultimo weekend, intanto, entrambi i player sono stati protagonisti del quarto Qualifier delle Fgs (Fifa Global Series, ndr). Obrun ha confermato il suo straordinario periodo di forma. Il giocatore del Lecce, che nella giornata di ieri è stato anche protagonista di uno show match allo Juventus Stadium in occasione della sfida tra i bianconeri di Allegri e la squadra di mister Baroni, ha chiuso in top 16. Un risultato, dunque, positivo per lui che non ha nascosto il suo entusiasmo: “Sono contento della mia prestazione – le parole di Tagliafierro -, mi sentivo molto fiducioso e questa top 16 ne è la prova. Certo, essere eliminati ai calci di rigore non è mai bello, ma quando accade con player come Anders Vejrgang bisogna saper cogliere il lato positivo. Lo avevo già battuto a Londra durante il Knockout della eChampions League e cedere il passo durante questa qualifica solo per un errore dal dischetto conferma che sto tornando ai livelli dello scorso anno”. Continua a leggere su EsportsMag.