MSI 2023: il sorteggio del tabellone

Il sorteggio

Il tabellone finale del torneo internazionale vedrà di fronte i G2 Esports, secondo seed dell’Lec, contro i vincitori dell’Lck coreana, i Gen di Chovy e Doran. I Mad Lions invece, che poche settimane fa hanno alzato al trofeo il loro terzo split Lec, giocheranno contro i T1 di Faker che oggi compie 27 anni. Dall’altra parte del tabellone invece i Bilibili, secondo seed cinese, giocheranno contro i campioni dell’Lcs, i Cloud9; infine i Golden Guardians avranno l’onere di sfidare i campioni di Pechino, i Jd Gaming.

Quali speranze per G2 e MAD

Nonostante sulla carta appaia come un bracket davvero tosto per le squadre occidentali messe di fronte a quelle orientali, storicamente favorite, la buona notizia arriva dal formato. Per questo Msi 2023 è infatti stato introdotto il double elimination bracket che permetterà quindi alle squadre perdenti di avere una seconda possibilità, ripartendo dal lower bracket. Qualora G2 Esports o Mad Lions, o entrambe, dovessero perdere, finirebbero nel tabellone inferiore.

Il calendario

Tutte le partite si giocheranno alla meglio delle cinque in Best of 5 con partenza martedì 9 maggio. A inaugurare il primo turno di sfide saranno proprio i G2 Esports contro i coreani Geng, mentre il giorno dopo, mercoledì, toccherà a Mad Lions e T1. Chiuderanno poi la prima tornata giovedì e venerdì rispettivamente Blg vs C9 e Gg vs Jdg. Tutte le partite sono trasmesse in diretta a partire dalle 14:00, anche in italiano sul canale principale di Pg Esports dedicato a League of Legends.