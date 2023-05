Brawl Stars: un'italiana in Giappone tra le migliori al mondo

Per i Reply Totem è arrivato il momento più atteso della stagione. Il roster di Brawl Stars, infatti, sarà di scena in Giappone per le Snapdragon Mobile Series in programma tra il 13 e il 14 maggio. Un campionato mondiale di Brawl Stars che vedrà ai nastri di partenza le migliori organizzazioni a Chiba in Giappone, a 40 chilometri a est di Tokyo. Nel 2022 il team composto da Joker, Maury e Maru era stato protagonista nelle edizioni europee della competizione tra Colonia e Valencia. Fare il massimo anche nel Sol Levante resta l’obiettivo numero uno per l’organizzazione italiana.

Montepremi da capogiro e non solo per i Reply Totem

Il torneo ospiterà otto squadre differenti, tutte reduci dal proprio circuito regionale. La posta in palio, intanto, sarà alta. Oltre al prestigio di partecipare ad una competizione mondiale, ci sarà un montepremi di ben 200mila dollari. Un’opportunità, dunque, per la squadra guidata da Chaiba Abdal-Lah “Role” Baar, coach spagnolo reduce dall’esperienza con Milan Qlash e subentrato ad inizio gennaio a Umberto “Inso” Santarello. Una scelta non casuale per i Reply Totem, che hanno deciso di alzare subito l’asticella in vista di un impegno così importante.

Tra ambizioni e sogni

In cascina i successi del 2022, le ambizioni non cambiano. Marwane “Maru” Lahrache, Maurizio “Maury” Tunno e Erik “Joker” Bravo Granström hanno centrato obiettivi importanti: due vittorie nelle Bsc Monthly Finals, altrettante nel circuito Snapdragon e una top 8 ai Mondiali. A coach Role, dunque, il compito di portare sempre più in alto Reply Totem. “Finalmente è arrivato il momento di metterci in gioco – le parole di Fabio Cucciari, Ceo di Reply Totem – per noi le Snapdragon Mobile Masters saranno un grande palcoscenico. Il coaching staff e i ragazzi hanno lavorato bene. Vogliamo toglierci le nostre soddisfazioni in Giappone. Tutti sono estremamente motivati per questa avventura stimolante”.