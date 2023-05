Come funzionano gli Shadow Raid di Pokémon GO? Tutto quello che sappiamo

Su Pokémon GO il Team GO Rocket sta per tornare a combinare guai conquistando le palestre con orde di Pokémon Ombra. Per sconfiggerli, Niantic invita tutti gli Allenatori a farsi avanti per affrontare una nuova sfida: gli Shadow Raid . Il Team GO Rocket lancerà i suoi piani durante l'evento Rising Shadows a partire da lunedì 22 maggio 2023.

Partecipando agli Shadow Raid, gli Allenatori potranno affrontare potenti Boss con la possibilità di catturare nuovi Pokémon in caso di vittoria. Per aumentare le probabilità di avere successo, in questi incontri ogni utente potrà invitare i propri amici e formare una squadra contro il Team GO Rocket. Non sarà possibile partecipare agli Shadow Raid utilizzando i Biglietti Raid da remoto e questa tipologia di scontri non premierà con bonus di squadra per le Premier Ball.

Mentre nelle palestre non occupate dal Team GO Rocket continueranno a svolgersi i raid classici, in quelle che ospiteranno gli Shadow Raid il Team GO Rocket posizionerà dei Pokémon Ombra particolarmente potenti come Boss dei Raid: quelli a tre e cinque stelle aumenteranno il grado di furia man mano che verranno sfidati, aumentando il loro attacco e la loro difesa: per vincerli gli Allenatori dovranno continuare a resistere e indebolirli.

Sarà inoltre possibile sottomettere i Boss degli Shadow Raid utilizzando le Gemme Purificate, un nuovo oggetto inventato dal professor Willow e che potrà essere assemblato raccogliendo i Frammenti d'Ombra: utilizzando una di queste gemme durante il Raid, l'attacco e la difesa del Boss si abbasseranno temporaneamente. Possono essere utilizzate più Gemme Purificate contemporaneamente, questo consentirà alle squadre di Allenatori di essere ancora più forti contro i Pokémon più difficili da battere. Per chi non li conoscesse, i Pokémon Ombra sono Pokémon che sono stati corrotti dal Team GO Rocket e infliggono danni più elevati in battaglia. Una volta catturati, però, possono essere Purificati.

I più fortunati, poi, potranno aggiungere alla loro collezione persino uno Shadow Mewtwo cromatico (shiny). Questi nuovi raid si prospettano come l'attività di endgame definitiva per Pokémon GO, oltre al competitivo, e metteranno alla prova anche le squadre più forti. Non temete, chiunque può partecipare e farsi le ossa purché abbia raggiunto il livello 5 e possa accedere alle palestre e ai Raid. É importante sottolineare, però, che l’accesso agli Shadow Raid è possibile solo di persona e richiede l'uso di un Pass Raid o Pass Battle Premium. Il mese scorso Niantic ha apportato delle modifiche sostanziali al funzionamento dei Raid da remoto, ora sarà la community a far sentire la sua voce ed è improbabile che questa scelta non causi qualche malumore.