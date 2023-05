Playstation mette in sconto God of War e Gran Turismo: ecco i saldi dei Days of Play 2023

Sony ha appena annunciato l’inizio dei Days of Play 2023, che - dal 2 al 12 giugno - daranno la possibilità di acquistare, sia su PlayStation Store sia nei punti vendita aderenti all’iniziativa, alcuni tra i migliori titoli per PS5 e PS4 a prezzi scontati. Tra i numerosi giochi in promozione ci sarà per la prima volta God Of War Ragnarök, la nuova avventura con protagonisti Kratos e Atreus, oltre a Horizon Forbidden West, secondo capitolo dell’acclamata saga di Guerrilla Games, Gran Turismo 7 e diversi titoli inclusi nel catalogo PlayStation Hits.