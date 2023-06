Exeed punta ai Mondiali di Fifa 23

Dopo FIFAe Club World Cup e FIFAe Nations Cup, c’è spazio per l’ultima casella da riempire per Francesco “Obrun” Tagliafierro . Smaltita la delusione per la eChampions League, il player di Exeed punta subito ad un nuovo obiettivo: la FIFAe World Cup, ovvero la competizione mondiale di Fifa 23 che si gioca in modalità 1v1. La strada è tracciata anche per Francesco “Virgil” Allocca , che come Obrun, nel prossimo weekend sarà ai nastri di partenza dei Playoff delle Fifa Global Series.

Exeed e Obrun: stesse ambizioni

Obrun ha risalito decisamente la china. Nel ranking globale, con cinque Qualfier alle spalle, Tagliafierro ha chiuso in top 18. Un risultato che ha confermato il suo straordinario stato di forma e che gli ha permesso di evitare la trappola dei Play-Ins. All’orizzonte, dunque, c’è il primo turno Playoff. Inserito nel gruppo B, il player di Exeed affronterà Diogo "Tuga810" Pombo dei Movistar Riders. “I Playoff saranno cruciali – le sue parole – è arrivato il mondo di alzare l’asticella. Purtroppo la eChampions League non è andata come speravamo e per questo ho tantissima voglia di rifarmi conquistando un posto nel Mondiale. Sono molto fiducioso”.

Virgil fissa l’obiettivo

Chi, invece, sta vestendo i panni di sorpresa è l’altro player di Exeed, ovvero Francesco “Virgil” Allocca che affronterà il talentino Ander "Neat" Tobal. Un nome da tenere d’occhio per il futuro. Del resto, la sua carta di identità parla chiaro, visto che non ha ancora compiuto i 18 anni ed è già sulla bocca di tutti. Gli ultimi Qualifier non cancellano l’ottimo percorso nelle Fifa Global Series fino a questo momento. “Dovrò affrontare questi Playoff con la massima concentrazione – ammette Virgil – sono l'appuntamento più importante della mia carriera. Conquistare un posto al Mondiale è un sogno e non vedo l'ora di stringere il pad tra le mani e giocarmi le mie carte”. Continua a leggere su EsportsMag.