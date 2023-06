Olimpiadi Esports: Italia protagonista nel Taekwondo

Con l’arrivo dell’Olympic Esports Week, si sta scrivendo una pagina di storia dell’intero settore. Un primo passo per la consacrazione definitiva. Anche l’Italia, intanto, avrà un suo rappresentante. Dopo il successo della nazionale italiana Esports di Taekwondo e il brillante risultato ottenuto al Tekken World Tour di Chicago da parte dell’atleta azzurro Daniel Madonia, ci sarà anche un ex atleta olimpico come Leonardo Basile sotto i riflettori. Protagonista alle Olimpiadi di Pechino nel 2008, Basile rappresenterà la Federazione Italiana Taekwondo nella disciplina virtuale.