Italian Video Game Awards: tutte le nomination

Le categorie

Cinque le categorie di questa edizione: Best Italian Game, con dodici nomination la categoria più “affollata”, poi Best Italian Debut Game, Best Innovation, Outstanding Italian Company e Outstanding Individual Contribution. A selezionare i titoli e le personalità nominate, e a decretare il futuro vincitore, è la giuria internazionale degli Italian Video Games Awards 2023, composta da sette personalità di spicco della stampa videoludica internazionale.

La giuria

Tra questi Vikki Blake, giornalista, critica, editorialista e consulente; Mike Channell, co-editor di Outside Xbox; Lucy James, Senior Video Producer presso GameSpot e Creative Producer presso Giant Bomb; Imogen Mellor, giornalista freelance, streamer e presentatrice; Alexis Trust, Communication Manager presso Chucklefish; Jake Tucker, caporedattore di TechRadar Gaming; Ross Thompson, content creator, Consultant & Advisor in gaming ed esports.

Tutte le nomination

Queste le nomination degli Italian Video Game Awards 2023:

Best Italian Game

Batora: Lost Haven (Stormind Games)

Freud’s Bones – The Game (Axel Fox | Fortuna Imperatore)

Hell is Others (Strelka Games & Yonder)

Mario + Rabbids Sparks of Hope (Ubisoft Milan)

MotoGP™22 (Milestone)

Ravenous Devils (Bad Vices Games)

Redout 2 (34BigThings)

Saturnalia (Santa Ragione)

Soulstice (Reply Game Studios)

The Rude Awakening (One O One Games)

tERRORbane (BitNine Studio)

Vajont (Artheria)

Best Italian Debut Game

Freud's Bones - The Game (Axel Fox | Fortuna Imperatore)

IMAGO: Beyond the Nightmares (BR-Digital)

tERRORbane (BitNine Studio)

Vajont (Artheria)

Venice 2089 (Safe Place Studio)

Best Innovation

Hell is Others (Strelka Games & Yonder)

Mario + Rabbids Sparks of Hope (Ubisoft Milan)

Saturnalia (Santa Ragione)

tERRORbane (BitNine Studio)

Vajont (Artheria)

Outstanding Italian Company

Nacon Studio Milan

Reply Game Studios

Ubisoft Milan

Outstanding Individual Contribution

Antonio Cannata (Stormind Games)

Valerio Di Donato (34BigThings)

Cristina Nava (Ubisoft Milan)