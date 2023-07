Fifa 23: Exeed si prepara al Mondiale per club

Non una, ma ben tre competizioni all’orizzonte per Francesco “Obrun” Tagliafierro . Dopo aver centrato gli obiettivi FIFAe Club World Cup e FIFAe Nations Club, Il player di Exeed ha incastrato il quadro nella cornice dorata con la qualificazione alla FIFAe World Cup . Tre su tre, dunque, per Obrun che nei prossimi giorni a Riyad in Arabia Saudita proverà a prendersi la scena e magari anche una o più coppe.

Exeed nel girone B del Mondiale

Il primo ostacolo, intanto, da superare è quello della FIFAe Club World Cup. Obrun e Francesco “Virgil” Allocca saranno di scena dal 6 al 9 luglio. Il duo di Exeed inserito nel girone B dovrà vedersela con Team Gullit, KrowMx, Jdt Gbx Esports, Napoli Esports ed Essentials Gaming. Le sensazioni, in ogni caso, sono positive: "Saranno 20 giorni di fuoco nel vero senso della parola – le parole di Obrun - visto il caldo di Riyad (ride ndr). Avremo la possibilità di allenarci duramente in questi giorni. Un aspetto fondamentale per ritrovare i meccanismi di squadra dopo gli impegni in singolo".

Virgil pronto al riscatto

Concetti ribaditi anche da Francesco “Virgil” Allocca, talentino di casa Exeed che ha cancellato con un colpo di spugna l’esperienza sfortunata dei Playoff delle Fifa Global Series. “C’è un pizzico di delusione – le sue parole -, ma bisogna necessariamente ripartire. Ho dato il massimo, ma non è bastato. Ora ho la fortuna, ma soprattutto i meriti, di disputare questa competizione in squadra con Obrun. Il suo talento è sotto gli occhi di tutti. È uno dei player più forti del mondo. Ce la metteremo tutta per onorare Exeed". Continua a leggere su EsportsMag.