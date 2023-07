Il Napoli Esports sogna la finale del Mondiale per club di Fifa 23

Al tavolo delle grandi c’è spazio anche per il Napoli Esports . Nella FIFAe Club World Cup, infatti, la compagine partenopea sta letteralmente indossando i panni di sorpresa. Luca "Luconegua" Guarino e Daniele "DaniHulk16" Culiers sono riusciti a farsi spazio sul rettangolo verde virtuale in questi due giorni a Riyad in Arabia Saudita per il Mondiale per club di Fifa 23.

Sorpresa Napoli Esports

I due player del Napoli Esports hanno superato agevolmente il girone B. Un primo posto con 18 punti all’attivo al cospetto di squadre importanti come Exeed e Team Gullit che non è stato mai in discussione. Ai Playoff, in seguito, il duo azzurro ha completato l’opera: prima la vittoria sul DC United per 2-0 (0-0; 2-0), poi il poker rifilato ai sudafricani Goliath Gaming (2-0; 2-0). Con zero gol subiti nella fase eliminatoria, in semifinale il Napoli Esports domani affronterà lo spauracchio FutWiz (fischio d'inizio ore 15:00 qui la diretta) di Ethan "EthxnH" Higgins e Jacob "NiKSNEB" Benskin. In palio c’è un posto per l’ultimo atto del Mondiale per club. Guarino e Culiers, arrivati a questo appuntamento dopo una lunga rincorsa partita dalle prequalificazioni, hanno dimostrato di non sentire la pressione e vogliono continuare a sorprendere. Continua a leggere su EsportsMag.