Exeed, a testa alta dopo il Mondiale per club di Fifa 23

Quella sensazione di amarezza, forse, resterà ancora per qualche giorno. Ci si aspettava sicuramente un epilogo diverso in casa Exeed nel Club World Cup targato FIFAe vinto da Umut " Umut " Gültekin e Anders " Vejrgang " Vejrgang dei Rblz Gaming. Essere tra le 24 migliori squadre al mondo, però, resta un grandissimo traguardo. L’avventura di Francesco “Obrun” Tagliafierro e Francesco “Virgil” Allocca si è conclusa al primo turno del Knockout Stage dopo aver superato il girone B al quarto posto. Fatale la sconfitta per 4-0 al cospetto di Julien “Fouma” Perbal e Dan “Stingray” Ray di Atlantide Wave , che ha sancito l’eliminazione dal Mondiale per club di Fifa 23 per il duo di Exeed.

Obrun non basta ad Exeed

Trovare la quadra, dopo una lunga stagione in singolo, non è stato affatto facile. Del resto, in una competizione che si gioca due contro due gli equilibri sono fondamentali. "Purtroppo – le parole di Francesco “Obrun” Tagliafierro - non siamo riusciti a esprimere il nostro gioco. Fa male perché eravamo consci della nostra forza, ma abbiamo avuto poco tempo per allenarci insieme. Un fattore che ha influito e non poco in tutta la competizione".

Virgil frenato dall'emozione

Anche l’emozione di Francesco “Virgil” Allocca è stato un fattore preponderante, con il duo di Exeed che ha faticato soprattutto nel day 1 della competizione. “Era il mio primo grande evento internazionale – ha ammesso lo stesso Allocca e forse questo, con il senno di poi, è stato un freno per il mio stile di gioco. Una cosa è certa: il mio bagaglio di esperienza è andato ad arricchirsi ulteriormente e questo mi servirà per il futuro". Continua a leggere su EsportsMag.